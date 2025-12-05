Peio Etxeberria y Rezusta, en el alambre

El Campeonato de Parejas es largo. Para algunos incluso demasiado. El torneo ofrece margen de error a los binomios, pero comenzar perdiendo los tres ... primeros partidos suele ser sinónimo de quedar eliminado a las primeras de cambio. Desde que el campeonato adoptara su actual formato en 2012, 17 parejas comenzaron perdiendo sus tres primeros partidos y sólo cinco de ellos consiguieron alcanzar la liguilla de semifinales, aunque en realidad serían cuatro ya que hay un caso muy particular. Hoy Peio Etxeberria y Rezusta juegan su tercer compromiso de esta primera fase en Amorebieta frente a Elordi y Zabaleta y lo hacen con su casillero de victorias a cero. El triunfo es imperativo para ellos. Están en el alambre, aunque la situación para ellos no es nueva.

Cuatro parejas consiguieron dar la vuelta a un mal inicio después de tres derrotas. En la primera edición con el actual formato, en 2012, Xala y Laskurain comenzaron con derrota ante Aritz Lasa-Zubieta (22-12), Martínez de Irujo-Barriola (22-17) y Berasaluze VIII-Albisu (22-9). No obstante, lograron siete triunfos en los once siguientes partidos y pasaron como cuartos a la liguilla de semifinales tras terminar empatados con Irujo y Barriola, que quedaron eliminados. Xala y Laskurain accedieron a la liguilla y se clasificaron incluso para la final, que perdieron ante Titín III y Merino II (22-15).

Un año después fueron Berasaluze VIII y Albisu quienes tras comenzar perdiendo ante Bengoetxea VI-Beroiz (22-21), Arretxe II-Begino (22-20) y Olaizola II-Ibai Zabala (22-15) entraron con siete victorias como cuartos clasificados, empatados con Titín III y Merino II, vigentes campeones y que quedaron eliminados. Como Xala y Laskurain, superaron también la liguilla de semifinales para caer en la final ante Irujo y Zabaleta tras lesionarse Pablo Berasaluze.

En 2021 Ezkurdia y Galarza comenzaron perdiendo ante Elezkano II-Zabaleta (22-3), Altuna III-Mariezkurrena II (22-11) y Jaka-Martija (22-21). Se clasificaron como cuartos con siete triunfos, pero no superaron la liguilla de semifinales.

El último caso lo ilustran Peña II y Albisu que en la pasada edición cedieron ante Jaka-Imaz (22-16), Larrazabal-Mariezkurrena II (22-21) y Laso-Iztueta (22-5), aunque en este último partido Larrazabal sustituyó al lesionado Peña. En su caso se salvaron porque ya se había introducido el playoff y pasaron como sextos, aunque luego llegarían a clasificarse para disputar la liguilla de semifinales.

Un caso especial

El quinto caso sería el protagonizado en 2024 por Altuna III y Martija, aunque aquí hay que decir que en esas tres primeras jornadas Elezkano II sustituyó al de Amezketa, con el que a su vuelta ganaron ocho de los once siguientes partidos, pasando como terceros y alcanzando la final que perdieron frente a Peio Etxeberria y Zabaleta (22-20).

Curiosamente Peio Etxeberria y Rezusta vivieron una situación similar en 2023 cuando tras perder sus tres primeros partidos pasaron como terceros con siete triunfos para caer en el playoff. Hoy en Amorebieta tienen poco margen de error.