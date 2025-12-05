Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Peio Etxeberria intenta devolver una pelota. Jordi Alemany
Campeonato de Parejas

Peio Etxeberria y Rezusta, en el alambre

Sin triunfos en las dos primeras jornadas, necesitan ganar hoy a Elordi y Zabaleta para no ver seriamente reducidas sus opciones en el torneo

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:41

Comenta

El Campeonato de Parejas es largo. Para algunos incluso demasiado. El torneo ofrece margen de error a los binomios, pero comenzar perdiendo los tres ... primeros partidos suele ser sinónimo de quedar eliminado a las primeras de cambio. Desde que el campeonato adoptara su actual formato en 2012, 17 parejas comenzaron perdiendo sus tres primeros partidos y sólo cinco de ellos consiguieron alcanzar la liguilla de semifinales, aunque en realidad serían cuatro ya que hay un caso muy particular. Hoy Peio Etxeberria y Rezusta juegan su tercer compromiso de esta primera fase en Amorebieta frente a Elordi y Zabaleta y lo hacen con su casillero de victorias a cero. El triunfo es imperativo para ellos. Están en el alambre, aunque la situación para ellos no es nueva.

