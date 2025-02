«No me gusta mucho el Bizkaia»

Martxel Iztueta ha sido la gran revelación del presente Campeonato de Parejas en el que se estrenaba. El zaguero tolosarra ha cumplido con nota ... junto a Unai Laso y afronta ahora la liguilla de semifinales con todos los focos apuntando a su espigada y cada vez más robusta figura: «Para nada siento que todas las miradas estén puestas en mí», señala todavía sin los nervios previos a una gran cita. «No, estoy bastante tranquilo ahora. El sábado ya se verá, aunque seguro que habrá más tensión», añade un Iztueta que dice estar «perfecto» tanto de manos como físicamente y «con muchas ganas» de jugar porque las sensaciones son buenas. «Diría que hemos hecho un muy buen campeonato hasta ahora. Hemos jugado bastante bien, hemos logrado nueve puntos y ahora vuelve Laso. A ver si logramos hacer un buen papel y entramos en la final».

No se ha perdido ninguno de los 14 partidos de la primera fase, lo que evidencia una progresión en el cuidado de sus manos ya que, sin ir más lejos, en el Parejas Serie B de 2024 que ganó junto a Agirre se perdió cuatro en la primera fase: «Ese Parejas me ha ayudado ahora a la hora de cuidar las manos y dosificarme un poco porque este es un campeonato muy largo», desvela el zaguero, que gracias al excelente inicio de campeonato que tuvieron ha podido permitirse el lujo de jugar los últimos partidos con una exigencia menor. «No ha sido un descanso», puntualiza. «He jugado sin tensión pero me ha venido bien jugar esos partidos», explica.

Los otros tres protagonistas subrayaron lo vital de este primer partido de la liguilla por aquello de comenzar con una victoria que allane el camino a la final. Sin embargo el tolosarra vuelve a recurrir a su experiencia en el Parejas Serie B para restarle trascendencia a este primer compromiso: «El año pasado, por ejemplo, perdimos el primer partido de semifinales y luego le dimos la vuelta. Es lo bueno de este formato, que son tres partidos y si pierdes el primero no te vas a casa».

Sin referencias

Más centrado en el compromiso que le espera este sábado, lo más curioso del duelo es que no hay referencias anteriores ya que en los dos choques de la primera fase, saldados con triunfos de Laso e Iztueta, Artola causó baja: «Senar y Larrazabal son dos pelotaris con mucha proyección pero Artola ya es un veterano a este nivel. Marca bastante diferencia», reconoce.

Califica a sus rivales como «dos pegadores» y es plenamente consciente de que ambos le van a buscar con insistencia, lo que tampoco le preocupa: «¡Qué va! Laso es la estrella de la pareja y como es lógico querrán evitarle. Yo intentaré aguantarles y a ver si puede entrar Unai y hacemos un buen papel».

Laso hace un mes que no juega para proteger sus manos e Iztueta, como él mismo reconoce, ha jugado sin la tensión ni la exigencia de un partido de verdad. Más descansados que sus rivales, el tolosarra reconoce que quizás puedan tener problemas para volver a reconectarse al campeonato. «Puede ser. Ya se ha visto que algún año una pareja ha arrasado en la liguilla y luego han llegado las semifinales y ha tenido problemas. Aquí se empieza de cero y si durante todo el campeonato has andado cómodo y de repente te ves que te puedes ir a casa, eso te puede pasar factura».

De Mariezkurrena, en quien se fijaba no hace tanto, destaca que «es un pegador terrible, pero los partidos que he jugado contra él, que han sido cuatro y de los que he ganado dos, se me han dado bastante bien. Intentaré buscarle la izquierda y a ver si por ahí podemos hacerle daño».

Eso sí, avisa de que no le gusta el Bizkaia: «No, no me gusta mucho. No sé...Como que la pelota se eleva más en el bote y se me hace incómodo».