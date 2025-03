Ezkurdia y Rezusta echan de menos «más gracia» en las pelotas de la final

Joseba Ezkurdia y Beñat Rezusta han mostrado disconformidad sin llegar a la queja respecto al lote de material presentado por el seleccionador Martin Alustiza para ... la final del Campeonato de Parejas de este domingo en el Navarra Arena de Pamplona. «Son pelotas sin gracia, con menos chispa de la que esperábamos», asegura el delantero de Arbizu tras la elección.

Los de Aspe estuvieron a punto de agotar los diez minutos que les concede la normativa para separar tres de las diez pelotas puestas a su dipsosición por el seleccionador. Emplearon nueve minutos y medio. «Hemos tenido dudas porque carecían de la chispa que buscábamos», apunta Ezkurdia. «No hablo de pelota que coja vuelo y bote, sino con recorrido en el suelo, como hemos buscado a lo largo de todo el Campeonato».

Rezusta se expresa en términos similares. «No hay demasiada pelota. Con eso no digo que sean malas, sino que se puede poner algo más. Tampoco es queja porque no queremos que haya material con demasiado bote y vuelo. Nos gusta que no salga demasiado de frontis y ande en el suelo».

Artola y Mariezkurrena II han sido precavidos en su valoración. «Pelotas neutras, normales», indica el delantero de Alegia. «Para jugar. No diría que les falte gracia en el suelo, aunque tampoco me atrevo a hablar demasiado. Más de una vez hemos visto quejarse a pelotaris el día de la elección de material y que la respuesta del material en el partido no se haya correspondido con lo manifestado». Se remite al domingo.

Jon Mariezkiurrena cree que «si hubiera algo más de pelota, mejor. Pero es una impresión mía durante todo el Campeonato. Me han parecido similares las tres suyas y las tres nuestras. En el Arena existe temor a llegar fácil al rebote y puede que eso haya influido a la hora de componer el lote. Son apropiadas según el seleccionador».

Ezkurdia y Rezusta, primeros en elegir, han separado pelotas de 105.4 gramos (número 1), 106.4 (2) y 106.6 (3), la más pesada de todas. Artola y Mariezkurrena II han optado a continuación por tres de 105.6 (4), 104.7 (5) y 104.6 (6), las dos últimas ligeras en comaparación con dos de los rivales.