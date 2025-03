Cuatro pelotaris finalistas con el gol entre ceja y ceja

La trayectoria de los finalistas del presente Campeonato de Parejas demuestra que estamos ante deportistas completos y versátiles. Su pasión por la pelota, fomentada sobre ... todo en el ámbito familiar, decantó la balanza hacia un lado en el que les ha ido bien. Pero sus aptitudes físicas de potencia, coordinación y rapidez quedaron patentes en otras disciplinas.

Los cuatro han jugado a fútbol en sus pueblos. Iñaki Artola defendió los colores del Intxurre de Alegia. Beñat Rezusta jugó en distintas delanteras del Club Deportivo Bergara. Jon Mariezkurrena manejó el centro del campo de conjuntos de las categorías inferiores del Berriozar. Joseba Ezkurdia no se dedicó al fútbol once, pero sí participó junto a sus amigos en el equipo de fútbol sala de Arbizu. Tenían el gol entre ceja y ceja hasta que aparcaron sus habilidades con los pies para centrarse en las demostradas con las manos.

Ampliar Artola recibe un trofeo en su época de futbolista. Patxi Renobales

Artola es un todoterreno. Lo explica él mismo: «Jugué a fútbol hasta los 16 años. Lo hacía de punta, goleador –sonríe–. Me gustaba más jugar que ver. Diría que lo hacía bastante bien. Tampoco jugaba en la Real, soy consciente de que estaba en el Intxurre... Como era alto y rápido, me desenvolvía bien. Técnicamente no era muy bueno. En realidad, metía muchas más horas en el frontón que en el campo de fútbol».

El balompié no apasiona al de Alegia. «Me gusta sin más. En esta sociedad es imposible no seguirlo aunque no quieras. En nuestro gremio, además, pasamos tantas horas en el masajista y en el fisioterapeuta que nos juntamos con futbolistas en esos lugares y entablas una relación personal. Al final eso te empuja a interesarte por lo que hacen los conocidos y por verles jugar».

Ampliar Artola, junto a un compañero.

El abanico de deportes de Artola es más amplio: «Anduve un poco en el atletismo. Participábamos en las olimpiadas. Es una pena que no se mantengan. Las escuelas de la zona nos juntábamos en Tolosa, en Berazubi. El profesor de gimnasia era el actual alcalde de Tolosa, Andu, un loco del atletismo. Si veía alguien que destacaba, intentaba llevarlo a su terreno».

Le queda «la espinita de no haber probado más tiempo como atleta. En aquella época existía la convicción, que me parece una chorrada, de que habia que elegir un solo deporte a los 16 años. Varios jugábamos a fútbol, Irribarria hacía baloncesto... Eso nos ha ayudado en nuestras carreras como pelotaris. Seguir un poco en el atletismo me habría ayudado en lo físico y a nivel de entrenamientos. Le agradezco un montón a este profesor habernos empujado hacia ese deporte porque fue una experiencia positiva».

Ampliar Artola es el segundo por la izquierda en la fila de arriba.

Quienes le vieron sobre el campo de tierra de Alegia subrayan «la fuerza que demostraba y la velocidad con la que se movía. Desde ese punto de vista era superior a la mayoría de los chavales de su edad». En el momento de inclinarse por la pelota influyó también un desgarro muscular en la ingle que le tuvo parado cuatro meses.

El Eibar llamó a Rezusta

Beñat Rezusta compaginó la pelota con el fútbol «hasta la segunda temporada de cadete. Empecé pero no terminé. En aquel momento tendría 15 o 16 años».

Aritz, hermano de Beñat, detalla que se desenvolvía como «delantero. Por supuesto, era zurdo». Su capacidad no pasó desapercibida para otros clubes. Incluso recibió alguna llamada tentadora. «Tuvo la oportunidad de ir al Eibar», recuerda el mayor de los Rezusta. «Se decantó por la pelota». Su progresión en los frontones resultó imparable, aunque su salto al profesionalismo se demoró en comparación con otros por las reticencias que causaba su condición de zaguero zurdo. Aspe le fichó a los 20 años tras verle Fernando Vidarte en acción en una final del Bergara Hiria.

Ampliar Rezusta, el tercero en la fila de arriba en una foto de la plantilla del Bergara cadete de la temporada 2008/09. Zitegi

Modesta y anterior a la de Rezusta fue la experiencia de su ahora delantero Joseba Ezkurdia con el balón en los pies. La rememora su hermano mayor, Mattin. «Alternaba la pelota con el equipo de fútbol sala de Arbizu. Ha pasado tanto tiempo que igual he perdido referencias, pero estoy en que jugó hasta los 12 o 14 años. Después se inclinó por la pelota».

Le pudo la afición, patente en las visitas de los fines de semana a Bidania para ver a su abuela materna. No las ha olvidado su tío, José Antonio Galarraga. «Joseba no paraba de jugar a pelota contra una de las paredes del caserío y pintamos una raya para que hiciera de chapa. Cada vez usaba pelotas más duras y rompía cristales. La amona le reñía porque la pelota terminaba más de una vez en la huerta».

Mariezkurrena, comodín

«He alternado pelota, herri kirolak y fútbol durante mi niñez», cuenta Jon Mariezkurrena. «Jugué a fútbol casi hasta categoría juvenil. Llega un momento en el que toca elegir porque la semana tiene siete días y no puedes abarcar los entrenamientos de todos los deportes que te gustan».

Relata el zaguero de Berriozar sobre su experiencia futbolística que «he alternado las posiciones de mediocentro, delantero y mediapunta. Me gustaba meter goles. Por suerte, no se me daba mal». Con 1,95 de estatura cabe pensar que se llevaría todas las pelotas por arriba. «Eso lo hacía más mi hermano Iker, que tenía muchísima calidad. Era una gozada verle. Yo era cañero. Me gustaba el contacto».

Los goles siempre han estado caros. Este domingo subirá el precio y la cotización de los tantos en la final del Campeonato de Parejas. Nadie regalará nada en el Arena de Pamplona.