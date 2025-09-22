Altuna y Ezkurdia silencian el Adarraga

Suena el '¿Dónde estará mi carro?' de Manolo Escobar por la megafonía del Adarraga mientras calientan los pelotaris del Serie B. La juventud que puebla ... poco a poco el graderío alto del precioso frontón de Logroño afina poco a poco sus voces y ensaya los cánticos para el estelar. Animan con fe a Zabala, su pelotari, y a Zabaleta, el compañero del ídolo. Sin embargo, tienen que recurrir al 'Sí se puede', señal de que los suyos van por detrás con claridad en el marcador. Por fin enmudecen, silenciados por Altuna III y Ezkurdia, rocoso zaguero provisional.

La pareja de delanteros comanda el grupo A del Torneo San Mateo tras doblegar a los subcampeones del año pasado, obligados a jugar mañana contra Artola y Salaverri II mientras ellos dispondrán de 48 horas más de recuperación hasta el viernes. De hecho, Zabala terminó con la derecha muy mal y suspende. Ocupará su lugar Elordi.

Dupla no inédita pero sí novedosa, Altuna III y Ezkurdia tardan cuatro o cinco tantos en despejar las dudas sobre su rendimiento y sobre todo su estilo. El dinero había salido a la par pese al buen momento del campeón manomanista. Tenían enfrente dos pegadores capaces de hacer daño a cualquiera.

Ezkurdia se planta entre el cuatro y el cinco para hacer uso de la volea. Una, dos, tres, cuatro... incontables. Alrededor de la mitad de sus pelotazos –quizá más– son de aire. Levanta el de Arbizu una barrera que los rivales no pueden derribar a base de pelotazos. La derecha de Zabala, castigada, pierde gas y Zabaleta no acaba de encontrarse fino. Falla siete pelotas, incluidos dos restos de saque defectuosos.

Que Ezkurdia adelante su posición permite a Altuna III responsabilizarse del ancho mientras su compañero se encarga del txoko. Esta colocación dificulta la tarea rematadora del delantero contrario. Lo paga Zabala en un par de ocasiones en las que se vende. Llega Ezkurdia en el 9-8 para rebasar a Zabaleta y en el 10-10 para terminar de dejada. El delantero local, que en el tramo final renuncia a jugar de derecha salvo de volea, es incapaz de romper atrás y presiente encima a los dos rivales a la hora del remate. Tampoco Zabaleta encuentra la manera. Prueba con éxito esporádico buscar los pies de Ezkurdia.

Trabajador incansable, sumado a la causa defensiva en un partido duro de casi 600 pelotazos –en concreto 588– en apenas 58 minutos y sin ningún descanso al margen de los de los reglamentarios del 12 y del 18, Jokin Altuna fabrica y hurga ocasiones de lucimiento. Destacan la perfecta cortada de zurda del ancho al ancho del 3-1, la parada de zurda en el ancho del 19-12 y a continuación la deliciosa dejada al ancho del 20-12. Está de dulce.