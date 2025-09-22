Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El frontón Adarraga de Logroño, lleno, presentó un magnífico aspecto en el partido de anoche. LOF
Pelota | Torneo San Mateo

Altuna y Ezkurdia silencian el Adarraga

La chispa del campeón y la defensa de ambos apocan la pegada de los rivales, entre los que Zabala acaba con la derecha mal y deja mañana su sitio a Elordi

Joseba Lezeta

Logroño

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:52

Suena el '¿Dónde estará mi carro?' de Manolo Escobar por la megafonía del Adarraga mientras calientan los pelotaris del Serie B. La juventud que puebla ... poco a poco el graderío alto del precioso frontón de Logroño afina poco a poco sus voces y ensaya los cánticos para el estelar. Animan con fe a Zabala, su pelotari, y a Zabaleta, el compañero del ídolo. Sin embargo, tienen que recurrir al 'Sí se puede', señal de que los suyos van por detrás con claridad en el marcador. Por fin enmudecen, silenciados por Altuna III y Ezkurdia, rocoso zaguero provisional.

