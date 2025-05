Agirre descompone a Salaberria

Asier Agirre completó el cuadro de semifinales del Manomanista Serie B tras imponerse con claridad a Iker Salaberria en el Labrit por 22-11. El ... de Pamplona será el rival de Aldabe en el Gurea de Azkoitia el próximo viernes, donde también se medirán Bakaikoa y Zubizarreta III.

Agirre fue más sólido que su rival. Hizo daño con su saque, pero también demostró tener mucho más motor porque prácticamente todos los tantos en los que hubo peloteo terminaron cayendo de su lado y muchos de ellos por errores de Salaberria, que comenzó con brío pero que poco a poco se fue descomponiendo. Sólo un arreón final cuando todo parecía perdido le permitió maquillar el marcador.

«He empezado bien pero cuando ha cogido el saque no le he hecho daño, he restado mal y he andado detrás de la pelota. Esperaba haber sido más competitivo», dijo con tono lacónico el de Goizueta.

Agirre 22 - 11 Salaberria Tiempo de juego: 53 minutos y 51 segundos.

Pelotazos a buena: 247.

Tantos de saque: Agirre, 5. Salaberria, 1.

Faltas de saque: Agirre, 0. Salaberria, 0.

Tantos en juego: Agirre, 5. Salaberria, 6.

Tantos perdidos: Agirre, 4. Salaberria, 12.

Marcador: 0-1, 2-1, 2-4, 3-4, 3-5, 19-5, 19-11 y 22-11 .

Tantos de diez o más pelotazos: Nueve (ocho de Agirre y uno de Salaberria).

Momios de salida: 100 a 80 a favor de Agirre.

Botilleros: Jon Mariezkurrena asesoró a Agirre y Mikel Arrate, a Salaberria .

Incidencias: Frontón Labrit. 750 espectadores.

Su puesta en escena fue inmejorable. Comenzó sacando Agirre, pero un gancho de izquierdas de Salaberria le permitió subir el primer tanto al marcador.

Rápido de piernas, con una derecha potente que hacía daño a Agirre y claro a la hora de la ejecución final, llevó el mando en el marcador (3-5).

Sin embargo un error del de Goizueta le devolvió el saque a Agirre, al que Mariezkurrena II, su botillero, le pidió que hiciera una buena tacada. Dicho y hecho.

16-0 de parcial

Del 3-5, el marcador se fue hasta el 19-5 que dejó el partido finiquitado. El pamplonés hizo daño con su saque y dominó a Salaberria en el peloteo. Su poderío con la derecha mantuvo a su rival lejos de los cuadros alegres y cuando este intentó cambiar de marcha falló fruto del cansancio y de la desesperación, que poco a poco se fue apoderando de él.

Así, Agirre fue descomponiendo a su rival, que logró recuperar el saque tras un fallo del pamplonés en una dos paredes.

Entonces volvió a verse al Salaberria decidido del inicio. Logró un parcial de 0-6 con apenas 21 pelotazos, pero la remontada eran palabras mayores.

Con 19-11 volvió a equivocarse y Agirre ya no perdonó y con su quinto y último tanto de saque firmó su pasaporte a las semifinales. «Ha sido un partido de mucha tensión. No he jugado suelto. Con el saque le he hecho bastantes tantos y he cogido ventaja. No ha sido un buen año para mí. Hoy sabía que tenía que darlo todo porque era una oportunidad bonita. Estar en semifinales es maravilloso y voy a jugar muy ilusionado».