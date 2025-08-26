Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El irundarra Gorka Narbarte en el circuito de Austin, Texas. Williams
Gorka Narbarte | Irundarra jefe de coche de Alexander Albon en Williams

«La F1 es un estilo de vida»

Este guipuzcoano de 37 años es el responsable de liderar a los mecánicos en el box de Williams para que el monoplaza 23 de la parrilla esté siempre listo

Xabier Manzanares

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

Son muy pocos los afortunados que llegan a formar parte del mundo de la Fórmula 1. En una burbuja en la que el tiempo es ... fundamental, la coordinación forma parte del éxito y unos pocos milímetros pueden cambiar el destino de un equipo. Gorka Narbarte (Irun, 1988) es uno de esos privilegiados. Es el jefe de coche del monoplaza número 23 de la parrilla, el de Alexander Albon (Williams Racing), y su función consiste en «hacer que el coche esté completamente listo cada vez que tenga que salir a la pista». Es el encargado de guiar a los mecánicos dentro del box del piloto tailandés y desde esa misión de máxima responsabilidad explica lo que supone formar parte de la élite de las carreras, la exigencia de su trabajo y lo que significa trabajar para una escudería de Fórmula 1.

