Lando Norris y Max Verstappen, mano a mano durante el Gran Premio de Catar. EP
GP de Abu Dabi

La épica contra la lógica: Verstappen y Norris se juegan el Mundial

La última carrera de la temporada 2025 también resolverá la batalla por el campeonato del mundo de pilotos entre el vigente rey y los candidatos de McLaren, aunque Piastri lo tiene más difícil

David Sánchez de Castro

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:21

Comenta

Quien se desconectara de la Fórmula 1 hace meses y se encuentre ahora la situación en la que se ha llegado al vigésimocuarto gran premio ... de la temporada no se lo va a creer. De aquel dominio aplastante de Oscar Piastri solo queda el recuerdo y a Abu Dabi se ha llegado con Lando Norris al frente, pero por mucho menos de lo que hubiera deseado. Y es que la pifia de McLaren de Catar ha convertido la última cita del Mundial en definitiva cuando, meses atrás, ya se hacían apuestas de con cuántas carreras de adelanto iba a proclamarse campeón del mundo uno de los pilotos papaya.

