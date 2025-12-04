Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Alonso. Jakub Porzycki (Reuters)
GP de Abu Dabi

El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño

El cierre de la temporada 2025 de Fórmula 1 pone fin a una campaña muy compleja para el asturiano antes de la esperada llegada del 'Neweynato' de 2026

David Sánchez de Castro

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:30

Comenta

Ya decía Fernando Alonso tras el Gran Premio de Las Vegas que las dos últimas carreras del año serían para celebrar. Y no porque fuera ... a lograr grandes resultados -no esperaba sumar ocho puntos, su segundo mejor botín de esta temporada, en Catar-, sino porque ya no tendría que montarse en el hierro del AMR25. De hecho, es posible que no le haya dolido absolutamente nada tener que dejar para este viernes su monoplaza en los libres al joven Cian Shields, un piloto que nunca ha puntuado ni en F2 ni en F3. Tampoco estará Lance Stroll en los libres, ya que lo dejará al probador Jak Crawford. Esa es la necesidad de rodaje de sus titulares que ven en Aston Martin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  6. 6 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  7. 7

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  8. 8 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  9. 9 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  10. 10

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño

El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño