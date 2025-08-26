Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cadillac
Fórmula 1

'Checo' Pérez y Valtteri Bottas conformarán la nueva pareja de Cadillac F1 para 2026

Ambos pilotos estaban fuera de la parrilla y ayudarán a la escudería estadounidense en su nueva andadura en la máxima competición

Álvaro Guerra

Martes, 26 de agosto 2025, 15:58

La escudería Cadillac Formula 1 Team ha anunciado este martes que los pilotos Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas formarán la nueva pareja del equipo ... para la próxima temporada, en la que será el debut oficial del conjunto estadounidense en la F1.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

