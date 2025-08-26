'Checo' Pérez y Valtteri Bottas conformarán la nueva pareja de Cadillac F1 para 2026

La escudería Cadillac Formula 1 Team ha anunciado este martes que los pilotos Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas formarán la nueva pareja del equipo ... para la próxima temporada, en la que será el debut oficial del conjunto estadounidense en la F1.

Así lo ha hecho saber la propia escudería mediante un comunicado en su cuenta de X, con la que incorporarán a dos de los pilotos más experimentados de la parrilla.

Ambos corredores, que esta temporada no compiten en ninguna escudería de la parrilla, continuarán su historia e iniciarán un nuevo recorrido, esta vez de la mano de la escudería estadounidense. «Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo», explica Graeme Lowdown, jefe de Cadillac, sobre la elección de ambos pilotos.

El mexicano comenzará así su temporada número 15 en la máxima categoría. «Unirme al equipo Cadillac es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde las primeras conversaciones que tuve con ellos, pude percibir la pasión y la determinación detrás de este proyecto», declara el mexicano. Y es que, el nacido en Guadalajara volverá a competir en la F1 después de que Red Bull decidiera no renovar su contrato, rompiendo de forma oficial con ellos en diciembre de 2024.

Por su parte, Bottas se ha mostrado «enorgullecido» de formar parte de un proyecto «ambicioso» desde el principio. El finlandés admite que juntos «podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero aspirante». Al igual que el mexicano, hasta ahora Bottas había sido el piloto reserva para Mercedes tras finalizar el pasado año en Sauber. Su contrato le permitía tener la puerta abierta para un regreso a la parrilla de F1. De esta forma, volverá a competir de la mano de la escudería estadounidense.

Dan Towriss, director ejecutivo del equipo, ha señalado que el junte entre el mexicano y el finlandés es el ejemplo de un «equilibrio perfecto» entre talento, madurez y empuje. Por último, ha concluido destacando que ambos ayudarán a la escudería a «definir lo que representa el equipo Cadillac».

Con esta confirmación, la parrilla de la próxima temporada va despejando poco a poco las dudas. Todavía faltan oficializar a sus dos titulares tanto Mercedes como Racing Bulls. También están pendientes los acompañantes de Max Verstappen en Red Bull y de Pierre Gasly en Alpine.