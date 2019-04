Motor Ander Vilariño gana en Valencia en su regreso a la Euro Nascar Ander Vilariño en el podium de Valencia. / DV DV Sábado, 13 abril 2019, 19:25

Ander Vilariño ha logrado la victoria en su regreso a la Euro NASCAR este sábado en el circuito de Valencia. El piloto del #48 de Racing Engineering ha logrado su victoria número 21 en la Euro NASCAR en 49 carreras, su 5a victoria en la Euro NASCAR en Valencia en 7 carreras y es su 8a victoria en Valencia en todas las categorías en las que ha participado. Además ha sumado la pole position, la vuelta rápida en carrera y la pole position para la carrera de mañana.

La victoria ha sido muy dura porque a pesar de abrir un hueco al principio Ander ha cometido un error y Stienes Longin y Alon Day han cogido al piloto guipuzcoano. En ese momento Ander ha sufrido durante 3 vueltas para mantener a sus rivales detrás, cuando sus rivales han tenido la perdida de grip como Ander, Vilariño ha vuelto a abrir un ligero hueco que ha logrado mantener hasta el final y sumar la victoria.

Ander: «Esto es un sueño, no me esperaba esto. Volver y ganar con tanta competencia de equipos y pilotos es increíble. He estado fuera 3 años y de verdad que ya estar sólo en la pelea podía ser positivo. Muchas gracias a Racing Engineering por confiar en mi y por darme tan buen coche. Esto nos da una gran confianza de cara a mañana y las próximas de la temporada. La carrera ha sido muy dura, he cometido un error que casi me cuesta la carrera pero he podido reponerme y ganar. «