Zumarraga, una villa con una amalgama de nacionalidades

Hay más de 70.000 extranjeros viviendo en Gipuzkoa, cifra que va en aumento año tras año y que demuestra que el territorio no ... se escapa ni es ajeno a la absorción de inmigrantes que existe en la actualidad en los países del primer mundo. La vida de Hasan, quien con apenas diez años dejó todo lo que tenía junto con su familia en Pakistán para recalar en Zumarraga, es una historia que se repite a día de hoy y que, muchas veces, no tiene un final feliz. Hasan puede estudiar un grado medio de formación profesional, está integrado en el pueblo y es uno más. «Aunque cuando juego a críquet me miran como una especie de bicho raro», dice en tono de broma.

La comunidad pakistaní está repartida por todo el territorio, siendo Donostia la localidad que acoge a mayor número de personas nacidas en el país asiático con 338. Le siguen en este particular ránking Arrasate (289), Azkoitia (255), Azpeitia (200) y Bergara (166). Zumarraga cierra el top-10 con esos 99 pakistaníes censados. Urretxu, casi colindante con Zumarraga, uno de los mayores focos de población del alto Urola, cuenta con 42 pakistaníes censados y que toman parte también en los entrenamientos y en los partidos de los 'Sharks' de Zumarraga, que es como ese llama el equipo de críquet.

Respaldo institucional

El 11,66% de la población en Zumarraga es extranjero pero ver a este grupo de jugadores entrenarse en el frontón o en el campo de Argixao es una fotografía habitual del día a día de la localidad guipuzcoana. De hecho el pasado mes de septiembre, Zumarraga acogió el primer torneo de críquet en la historia de la localidad.

LAS CIFRAS 99 hombres y mujeres originarios de Pakistán están censados en Zumarraga en este año 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

11,66% de la población total que está censada en Zumarraga son extranjeros con diferentes comunidades provenientes de América, Asia y África.

20 equipos de críquet tomaron parte en el primer torneo que se organizó en la localidad guipuzcoana en septiembre pasado y que fue todo un éxito para organizadores y participantes.

Contó con el respaldo del ayuntamiento y además, como dice Hasan «hemos sido los únicos que no hemos pedido dinero de inscripción al resto de equipos». Recuerda que cuando han tenido que ir a jugar a otros lugares, el dinero de todos los equipos es finalmente el premio para el que gana el torneo.

El alcalde de Zumarraga, en aquel acto de presentación de este peculiar torneo, recordó cómo se fundó el club que capitanea Hasan. «En la primavera del año pasado, viendo cómo estos chicos utilizaban el frontón Zelai Arizti, hablé con Hasan Ali, después con el técnico de deportes Joseba Angulo para intentar impulsar lo que hoy en día es Zumarraga Sharks», confesó el edil zumarragarra.

Hasan y el resto del equipo portan el wicket de lado a lado en una imagen que ya es cotidiana y habitual. Un deporte con raíces británicas en el centro de Gipuzkoa. Nuevos tiempos, que se dice.