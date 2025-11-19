Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El bateador, delante del wicket, intenta devolver la pelota.

Zumarraga, una villa con una amalgama de nacionalidades

La comunidad pakistaní, una de las numerosas en la comarca del alto Urola, celebró un torneo de críquet en septiembre que fue todo un éxito

Raúl Melero

Raúl Melero

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Hay más de 70.000 extranjeros viviendo en Gipuzkoa, cifra que va en aumento año tras año y que demuestra que el territorio no ... se escapa ni es ajeno a la absorción de inmigrantes que existe en la actualidad en los países del primer mundo. La vida de Hasan, quien con apenas diez años dejó todo lo que tenía junto con su familia en Pakistán para recalar en Zumarraga, es una historia que se repite a día de hoy y que, muchas veces, no tiene un final feliz. Hasan puede estudiar un grado medio de formación profesional, está integrado en el pueblo y es uno más. «Aunque cuando juego a críquet me miran como una especie de bicho raro», dice en tono de broma.

