Zudaire logra el bronce en los 400 metros estilo libre

La guipuzcoana sube al tercer cajón del podio en la primera prueba en la que ha participado en el Mundial de Singapur

Nerea Pérez San Sebastián Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:20

La encargada de inaugurar el medallero español en el Mundial de Natación Paralímpica de Singapur 2025 ha sido Nahia Zudaire, que se ha colgado la medalla de bronce en los 400 metros libre S8, su prueba estrella. La guipuzcoana ha completado la final en 05:03:69, mejorando en casi dos segundos el registro que firmó en París. Este resultado confirma la progresión de la joven, que venía de una temporada con marcas inferiores muy cerca de los podios en otras competiciones internacionales. La medalla reconoce su esfuerzo y constancia, consolidándose como una de las grandes promesas de la natación adaptada española.

Por su parte, Iñigo Llopis ha debutado en el Mundial con un octavo puesto en 400 metros libre, con un tiempo de 4:39:40, una distancia que no es su especialidad pero que ha afrontado como preparación de cara a su gran prueba, los 100 metros espalda, que se celebrarán mañana con la final a las 13:08. Con 26 años, campeón paralímpico y mundial de espalda.

Llopis buscará demostrar su máximo potencial, ajustando sensaciones y estrategia tras la primera jornada y reafirmando su condición de nadador competitivo a nivel mundial.

El balance de la primera jornada refleja que la natación adaptada guipuzcoana mantiene un nivel sólido con un equilibrio entre experiencia y juventud que les permite competir en lo más alto a nivel internacional.

La experiencia de Llopis se une a la ambición de Zudaire generando un relevo generacional que permite a la provincia mantener viva su presencia en la élite paralímpica. Cada brazada representa esfuerzo y talento, y aunque los resultados iniciales fueron distintos, con el bronce de Zudaire y el octavo puesto de Llopis en el 400 libre, los guipuzcoanos aportan información clave para ajustar entrenamientos y estrategias para las próximas finales, demostrando una gran concentración y determinación siendo conscientes de que cada detalle cuenta.

100 metros espalda

El segundo examen para Llopis llega mañana. En la modalidad de los 100 metros espalda, el donostiarra se volverá a tirar a la piscina y tendrá la oportunidad de redimirse y demostrar todo su potencial en su prueba fuerte. La eliminatoria en su categoría la disputará alas 4.30 de la madrugada, y la final está programada también hoy a partir de las 13.08 horas.