Segundo bronce para Nahia Zudaire en el Mundial de Singapur

Nahia Zudaire ha logrado su segunda medalla de bronce en tres días en el Mundial de natación de Singapur. En este caso, la nadadora zubietarra ha logrado auparse al tercer cajón del podio en la prueba de 100 metros braza de la categoría SB7, igual que el pasado domingo en los 400 metros libre en la categoría S8. La de los 100 metros braza es una prueba fetiche para la deportista guipuzcoana, cuarta en esta modalidad en los Juegos Paralímpicos de París.

Zudaire no ha tenido que disputar la clasificatoria para acceder a la gran final, en la que ha nadado por la calle 3. Desde las primeras brazadas ya se ha colocado en la tercera plaza, que no ha perdido hasta el final. Ha tocado la pared después de los 50 primeros metros con un tiempo de 44.26 y ha conseguido mantener la posición en la segunda mitad, pese al acecho de la nadadora de Hong Kong Yan NG Cheuk y la velocidad impuesta por las dos primeras, la rusa Mariia Pavlova, oro con un tiempo de 1:24.51, nuevo récord mundial, y la británica Iona Winnifrith, plata con una marca de 1:26.57. El crono final de Zudaire se ha parado en 1:33.87.

Nahia Zudaire suma en la prueba de los 100 metros braza el ya mencionado diploma paralímpico y otros dos bronces, el ganado en el campeonato del Mundo de Manchester en 2023 y el cosechado en el campeonato de Europa de Funchal en 2024.

Llopis, octavo en 100 mariposa

Por su parte, Iñigo Llopis, quien se proclamó ayer campeón del Mundo en los 100 metros espalda, ha disputado hoy la prueba de los 100 metros mariposa en la categoría S8. Ha concluido en cuarta posición su sesión clasificatoria de la mañana, con un tiempo de 1:06.23, lo que le ha permitido meterse en la final. En ella el donostiarra ha terminado octavo, con una marca de 1:07.43, lejos de los puestos del podio que han completado el chino Ting Li (1:02.12), el italiano Alberto Amodeo (1:02.87) y el ucraniano Eduard Horodianyn (1:03.36).