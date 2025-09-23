«Me he quitado la espina del cuarto puesto en los Juegos de París»

Álvaro Vicente Martes, 23 de septiembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

Nahia Zudaire se apresuraba a terminar de cenar porque su deseo era acostarse «lo antes posible» para estar lista para volver a tirarse a la piscina a las nueve de la mañana en Singapur, donde son seis horas menos que en Gipuzkoa, en la prueba de los 100 libres.

– Otra medalla más.

– Ésta es muy especial porque después de la cuarta plaza de los Juegos de París tenía una espina clavada que por suerte me la he podido quitar.

– Repase la final.

– Antes de salir ya sabía que una rival que me ha dado guerra en los últimos años no participaba así que mi objetivo era subir al podio, mejorar el cuarto puesto de París. El balance solo puede ser satisfactorio porque las dos primeras nadadoras son muy superiores. Poco se puede hacer cuando una de las nadadoras es capaz de batir el récord del mundo, pero si que me hubiera gustado algo más.

– ¿A qué se refiere?

– Al crono final. Creo que podía haber sido un poco más rápida. ¿Cuánto? No lo sé, es difícil cuantificarlo, pero algo más podía haber rascado porque estaba para hacerlo.

– Y ahora a por los 100 libres.

– El balance hasta ahora es positivo. Dos pruebas, dos bronces. Pero quiero más. A ver si consigue meterme en la final y disfrutar de esta prueba. Me preocupa la recuperación, cómo voy a darle la vuelta al cuerpo cuando ya se van acumulando los días de competición, pero quiero ser positiva, siempre lo soy. El primer bronce supuso un subidón y no ha sido fácil poner los pies en la tierra.

– Sus medallas se suman a la de compañero de fatigas Iñigo Llopis.

– Estamos muy contentos los dos. Recoger los frutos a tanto entrenamiento es muy satisfactorio. Por el momento se puede decir que este Mundial se nos está dando bien. Vamos a ver qué nos depara los siguientes días.