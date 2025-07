Las yeguas se vuelven a citar por la mañana en el hipódromo

El pasado 11 de agosto las mejores féminas del verano tuvieron que adelantar su gran duelo a la mañana debido a las altas temperaturas que ... se registraron aquel día en Gipuzkoa. De nuevo tocará volver a organizarse para no perderse su combate en la pista del hipódromo de Zubieta, que este domingo se adelanta a las 10.45 horas para adaptarse a las exigencias de PMU. Como suele ser habitual en las preparatorias, no estarán todas las que serán, pero sí veremos un adelanto de lo que puede ser el Gran Premio Fomento de San Sebastián, nomenclatura que estrena este curso la gran carrera de yeguas.

De entrada, la cita servirá para testar el nivel de las mejores tres años con las viejas. No estará 'Sweet Caroline', guardando gasolina para la Semana Grande, pero sí su escolta en el Oaks, 'Darkava'. La potra de Álvaro Odriozola siempre ha estado bien considerada y es posible que todavía no hayamos visto su máximo. Se enfrentará a rivales que no acostumbran a perdonar titubeos. 'Magic Light' ha sido una de las sensaciones del año, aunque afrontará por primera vez la distancia. Menos interrogantes ofrece la candidatura de 'Salmarak', ganadora de la pasada edición y tercera del último María Cristina. Su forma ascendente debería encontrar su punto culminante dentro de un mes, pero

Este domingo, en su jardín favorito, va a estar muy cerca de la resolución. A menos que las tormentas de última hora impongan un nuevo escenario, se espera pista buena para dar inicio al ciclo de preparatorias.