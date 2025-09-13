Un Txuri-Urdin reforzado vuelve a mirar hacia arriba

Un Txuri-Urdin reforzado acomete con ambición la nueva temporada de hockey hielo, que arranca para los donostiarras el fin de semana del 20 y ... del 21, en casa, con un doble duelo contra el Oporto. El equipo que dirige Tito Marcelino se ha rearmado con varias llegadas de jugadores y mira hacia arriba. Los últimos en incorporarse han sido tres finlandeses, que ya se entrenan en el Palacio del Hielo con sus nuevos compañeros. Se trata del portero Verneri Virtanen y los atacantes Thomas Tiitinen y Perttu Aho. También han llegado Joan Vallés, ex del Barça, y Diego Alonso, estadounidense de padre donostiarra que llega de la liga universitaria americana. Además, el Txuri se ha reforzado con dos jugadores procedentes del Vitoria y tres del Huarte de Pamplona, que este año no saca equipo.

Pese a la baja del conjunto navarro, la Liga crece en número de equipos. Pasa de siete a nueve. Regresa el Barça una vez que han empezado las obras de construcción de su nueva pista y se incorporan el Andorra y el Club de Hielo Madrid. Además de Txuri y Oporto, continúan en la competición Jaca, Puigcerdá, Majadahonda y Logroño.

«El equipo ha mejorado», asegura el entrenador del Txuri. «Sobre todo, en ataque y en la portería, que en el hockey hielo es un factor diferencial. Ha subido de nivel y se nota en los entrenamientos. Hay otro ritmo y hay competencia. El año pasado teníamos pocos jugadores y todo el que entrenaba jugaba. Ahora se les ve como motos en el entrenamiento y se puede subir el nivel de exigencia. El otro día estuvimos entrenando 24 jugadores séniors, cuando el año pasado éramos quince y tirábamos de júniors».

Colaboración con Why Not

El Txuri mantendrá una temporada más su compromiso con la fundación Why Not , dedicada a mejorar la vida de las personas con problemas de salud mental. Para difundir esa labor, se renueva el patrocinio con la empresa InterAlloys, cuyos logos lucirán en los equipajes. Así mismo, se añaden los patrocinios del Restaurante Express, en Donostia, que dará de comer a los jugadores, y de la empresa Elektra.

En consonancia con esta mejoría, «la idea es estar más arriba», asume el técnico donostiarra. La campaña pasada, el Txuri alcanzó el playoff de semifinales de Liga, donde cayó (3-1) ante el Puigcerdá, a la postre campeón. «Todos los equipos se han reforzado y los demás clubes pagan a los jugadores más que nosotros, lo que les permite tener extranjeros de mayor calidad. Nosotros hemos traído buenos jugadores, dentro de lo que podemos pagar».

La Liga arranca con los dos finalistas del año pasado, Puigcerdá y Jaca como favoritos. La ambición del Txuri es estar cerca de los a priori dos conjuntos más fuertes, lo mismo que buscará el Majadahonda. Para Tito Marcelino, «los dos primeros partidos contra el Oporto (se juegan en Donostia porque los portugueses aún no tienen pista) nos van a permitir ver qué nivel tenemos. La temporada pasada perdimos los tres partidos contra ellos».

Pocas horas de hielo

Además de contra los rivales, el Txuri tendrá que pelear una vez más contra las dificultades que tiene para entrenarse, por la escasez de horas de hielo de las que dispone. El primer equipo trabaja tres días a la semana y durante solo una hora. Muy poco.

Es la franja que le concede la Diputación, propietaria de la instalación. En el Palacio del Hielo se practican dos disciplinas, hockey y patinaje artístico, pero hay tres clubes: el Txuri y dos de artístico, que se reparten el tiempo al 33%. El club de hockey considera que debería hacerse por modalidades, al 50%. La situación lleva años arrastrándose y afecta mucho al Txuri, sobre todo a los equipos de categorías inferiores, que entrenan en precarias condiciones, hasta el punto de que se plantea la posibilidad de crear otro club para acceder al reparto de más horas de entrenamiento semanal.