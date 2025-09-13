Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los finlandeses Tiitinen, Virtanen y Aho y el catalán Vallés. G. ESTRADA

Un Txuri-Urdin reforzado vuelve a mirar hacia arriba

Hockey hielo. Los donostiarras quieren pelear con los favoritos Puigcerdá y Jaca en una Liga que comienza el próximo fin de semana con un doble duelo contra el Oporto

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Un Txuri-Urdin reforzado acomete con ambición la nueva temporada de hockey hielo, que arranca para los donostiarras el fin de semana del 20 y ... del 21, en casa, con un doble duelo contra el Oporto. El equipo que dirige Tito Marcelino se ha rearmado con varias llegadas de jugadores y mira hacia arriba. Los últimos en incorporarse han sido tres finlandeses, que ya se entrenan en el Palacio del Hielo con sus nuevos compañeros. Se trata del portero Verneri Virtanen y los atacantes Thomas Tiitinen y Perttu Aho. También han llegado Joan Vallés, ex del Barça, y Diego Alonso, estadounidense de padre donostiarra que llega de la liga universitaria americana. Además, el Txuri se ha reforzado con dos jugadores procedentes del Vitoria y tres del Huarte de Pamplona, que este año no saca equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  4. 4 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10

    El Juzgado avala la compra de Balenciaga por Abu Dhabi Ports y Premier Marine y evita su cierre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un Txuri-Urdin reforzado vuelve a mirar hacia arriba

Un Txuri-Urdin reforzado vuelve a mirar hacia arriba