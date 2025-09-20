El Txuri Urdin arranca la Liga con un doble duelo contra el Oporto
Con una plantilla reforzada, el equipo donostiarra recibe a los portugueses hoy a las 21.00 horas y mañana a las 14.30
Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:54
La Liga de hockey hielo comienza este fin de semana para el Txuri Urdin con un doble enfrentamiento con el Oporto en el Palacio del ... Hielo de Donostia. El primer partido se disputa este sábado a las 21.00 horas y el segundo, el domingo a las 14.30. El conjunto portugués no tiene terminada aún su pista, por lo que ha preferido agrupar estos dos partidos.
Tras una campaña pasada complicada, el Txuri se presenta a la competición con ilusiones renovadas y un equipo reforzado. El portero finlandés Verneri Virtanen es un fichaje importante que puede marcar diferencias. Le acompañan sus paisanos Thomas Tiitinen y Perttu Aho, ambos atacantes. También han llegado Joan Vallés, ex del Barça, y Diego Alonso, estadounidense de padre donostiarra que aterriza desde la liga universitaria americana.
Estos refuerzos han sido posibles gracias a que el Txuri mantendrá una temporada más su compromiso con la fundación Why Not , dedicada a mejorar la vida de las personas con problemas de salud mental, para lo que se renueva el patrocinio con la empresa InterAlloys. Asimismo, se añaden los del Restaurante Express, en Donostia, y de la empresa Elektra.
Enfrente estará el Oporto. El entrenador del Txuri, TitoMarcelino, destaca que «ellos son un equipo fuerte con mucha experiencia y oficio. Han estado concentrados en Letonia para este principio de liga. El año pasado nos ganaron los tres partidos. Nosotros llevamos dos semanas de entrenamientos, muy poco. El equipo es más fuerte, pero muchos jugadores nuevos aún se están acoplando».
El Txuri tiene varias bajas, pero Marcelino cree que «siempre es importante empezar ganando y sobre todo contra un rival como los portugueses, aunque lusos solo hay dos y el resto son jugadores letones, checos y americanos. Vamos a poner todo para intentarlo y esperamos que la gente se acerque al Palacio del «Hielo para disfrutar de un buen partido y apoyarnos a tope» .
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.