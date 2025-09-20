Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Partido entre el Txuri y el Oporto la temporada pasada. DV

El Txuri Urdin arranca la Liga con un doble duelo contra el Oporto

Con una plantilla reforzada, el equipo donostiarra recibe a los portugueses hoy a las 21.00 horas y mañana a las 14.30

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:54

La Liga de hockey hielo comienza este fin de semana para el Txuri Urdin con un doble enfrentamiento con el Oporto en el Palacio del ... Hielo de Donostia. El primer partido se disputa este sábado a las 21.00 horas y el segundo, el domingo a las 14.30. El conjunto portugués no tiene terminada aún su pista, por lo que ha preferido agrupar estos dos partidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  6. 6 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  7. 7 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  8. 8

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10 Protesta en apoyo a Palestina frente al Kursaal en el arranque del Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Txuri Urdin arranca la Liga con un doble duelo contra el Oporto

El Txuri Urdin arranca la Liga con un doble duelo contra el Oporto