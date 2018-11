Balonmano El Super Amara vuelve a ser colíder en la Liga Su triunfo en el terreno del Porriño le permite compartir el liderato con el Guardés y el Aula tras caer el líder y el Rocasa XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 4 noviembre 2018, 09:03

La ecuación de esta última jornada no ha podido ser más favorable para los intereses del Super Amara al permitirle volver a compartir el liderato con el Guardés y el Aula Valladolid.

Acometió el choque en Porriño con la grata noticia de que previamente el Liberbank León había sido capaz de acabar con la condición de invicto del hasta ayer líder en solitario Guardés. Aprovechó la situación anotándose un nuevo triunfo a domicilio a su paso por Porriño, no sin poco esfuerzo, dado que el entuerto se resolvió favorablemente en los últimos cinco minutos, después de permanecer a remolque durante la mayor parte de la contienda.

Las buenas noticias siguieron llegando minutos después, tras confirmarse la derrota del Rocasa en su feudo a manos de un emergente Rincón Fertilidad Málaga. Al contrario de lo que ocurrió en la pasada jornada en Bidebieta ante el Aula, donde el equipo guipuzcoano dejó escapar literalmente de sus manos la victoria, esta vez fue capaz de gestionar correctamente los últimos y determinantes minutos, al volver a afrontar otro duelo equilibrado. De nuevo entraron en los últimos cinco minutos con el marcador igualado (24-24).

El Super Amara afrontó con mayor serenidad la recta final, lo que le permitió infligir un decisivo parcial de 0-3 con goles de Sans y Cardoso por partida doble, que dejaba el partido visto para sentencia. El tiempo muerto solicitado por el preparador del Porriño resultó baldío. Elke Karsten cerró la contienda colocando en la última acción del partido (25-28), después de que a falta de medio minuto Sara Gil acercara en el marcador por última vez a su equipo.

El primer tiempo fue de claro dominio del equipo gallego, que fue capaz de mantener a una prudente distancia de tres goles a las donostiarras (16-13). Durante el tercer cuarto siguió predominando esta situación y fue ya en el último cuarto cuando el Super Amara fue capaz de equilibrar la balanza en el electrónico. Fue concretamente la incisiva Esther Arrojeria la que colgó el empate a 22 dentro de los últimos diez minutos y seguidamente fue Elke Karsten la que les situó por primera vez por delante (22-23). Las donostiarras fueron de menos a más.

Cardoso anotó diez goles

Al contrario que en las jornadas disputadas hasta la fecha, los goles anotados por la plantilla donostiarra no estuvieron tan repartidos. Ayer la extremo Adriana Cardoso no sólo se quitó la espina de la poca fortuna que tuvo de cara a portería en el último partido en casa contra el Aula, sino que llegó a batir su particular récord de goles en un partido con el Bera Bera al contabilizar un total de diez.

Su aportación fue igualmente decisiva en el desenlace fina. Arrojeria y la lanzadora Karsten estuvieron también entonadas de cara a portería al contribuir con cinco y cuatro dianas, respectivamente.