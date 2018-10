El Super Amara deja escapar de las manos el liderato virtual

Después de cerrar dos brillantes jornadas con su goleada al Castellón y su recital en casa del Rocasa el Super Amara encajó este sábado en Bidebieta un doloroso empate, en un partido que se caracterizó por su igualdad de fuerzas.

La primera consecuencia de este primer resbalón en casa unido a la derrota de A Guarda, es la pérdida de la opción de asumir el liderato de manera virtual. A largo plazo se confía en que no tenga graves consecuencias. Para ello, es preciso que se siga manifestando en los campos la igualdad por el que se está caracterizando la Liga de esta edición.

Si bien el reparto de puntos es lo más equitativo por el juego desplegado por ambos equipos, no es menos cierto que el Super Amara dejó escapar la victoria. A falta de medio minuto, con un gol arriba y con la posesión de balón Imanol Álvarez solicitó un tiempo muerto. Tristemente el plantel no siguió sus directrices. La orden de jugar largo no fue respetada al pie de la letra y la precipitación y confusión llevó a Da Silva a regalar el balón al contrario a falta de diez segundos.

El repliegue se efectuó por enésima vez correctamente y se saldó con un golpe franco. Seguidamente Cesáreo fue capaz de provocar de nuevo una pena máxima, que ella misma transformó para alegría de sus compañeras. El Aula festejó el empate como si de una victoria se tratara, y no es para menos porque se trata de la primera vez en la historia que arrancan un punto de Bidebieta.

24 Super Amara Castellanos, Cardoso (3, 1p), Menéndez (3), Terés (7), Arrojeria (1), Karsten (1), Ezkurdia -equipo inicial- Arruda y Zugarrondo; Berasategi (2), Sans (2), Da Silva (4), Arderius (1) y Camejo. 24 Aula Valladolid Guerra, Viloria, Cuadrado (7), Álvarez (4), Cifuentes (2), Bolling, González (1) -equipo inicial- Sanz; Cesáreo (6, 3p), Nieto (1), Bartolomé, Cossio, Cozzi (2) y Gutiérrez (1). Árbitros Andreu Marín (colegio catalán) y Javier Álvarez (colegio vasco). Excluyeron a Karsten, Terés, Arrojeria y Menéndez por el Super Amara y a Cesáreo, Bolling y Peñas por el Aula. Marcador cada cinco minutos 1-1, 4-2, 6-5, 7-7, 9-9, 11-11 (descanso), 12-12, 14-13, 16-16, 18-20, 22-20, 24-24 (final). Incidencias Sexta jornada de Liga disputada en Bidebieta ante unas 600 espectadores. Enlos prolegómenos se tributaron sendos homenajes a las bateleras de San Juan y a la Real Sociedad de hockey hierba.

Cerraron el primer tiempo con las espadas en alto, después de proporcionar un intervalo muy equilibrado con alternancias en el marcador sin que las diferencias nunca fueran superiores a los dos goles, lo que desembocó en que se marcharan a los vestuarios con un empate a once en el electrónico.

«Esto nos pasa por no saber jugar con el partido igualado» Imanol Álvarez compareció con cara de pocos amigos al final de la contienda para reconocer que «nos ha faltado un poco de regularidad y de romper el partido. Eso sí nos cuesta. Esto nos pasa por no saber jugar con el partido igualado. Y al final ocurren estas cosas». El balance que hace no es negativo «no creo que hayamos jugado mal pero no hemos acertado de cara a portería» aunque a renglón seguido y valorando el esfuerzo y trabajo de las pucelanas sentenció a su pesar que «no creo que el empate sea injusto». Prefiere no elucubrar sobre las posibles consecuencias y recuerda que «hemos perdido un punto ante un buen equipo. No pasa nada, creo que va a ver más situaciones de estas para todos. Dijimos que la Liga iba a ser más igualada y se agradece, pero cuando te toca a ti perder un punto así no es grato». De poco o nada le sirvieron las últimas consignas dadas a falta de medio minuto. «No estaba mandado lo que ha ocurrido y no creo que hemos estado muy finos. Teníamos que buscar más largo y otro tipo de acción». La pivote Nekane Terés, una de las más destacadas, compartió su opinión al significar que «no hemos estado acertadas en ataque».

Imanol Álvarez ya advirtió durante la semana que se adaptan mejor al juego del Rocasa que al del Aula, habituado a imprimir una gran velocidad. Las pucelanas demostraron que no se han colado en la zona alta de la tabla por casualidad. Las cuatro victorias que traían les avalaba con el añadido de no haber podido contar con su mejor efectivo, la lateral O'Mullony.

En Bidebieta hizo gala de contar con un buen abanico de recursos ofensivos y no tener tampoco ante rivales exigentes «O'Mullonydependencia», ya que fue capaz de superar las dificultades que le puso el Bera Bera al anularle prácticamente su opción de explotar el contraataque en segunda oleada.

Todas las variantes posibles

El Super Amara no fue capaz de ver portería y romper el partido. No frenó el acierto de su lateral Cuadrado y de la central Álvarez, que fue sometida a una mixta en varias ocasiones, ni la buena puntería de su ramillete de extremos en la primera parte.

En ataque Imanol empleó prácticamente todas las variantes posibles a la hora de construir la primera línea entre las centrales Arrojeria y Arderíus y las laterales Karsten, Berasategi y Menéndez.

El partido se caracterizó por el alto ritmo de juego que se mantuvo de principio a fin. Esto provocó que las pérdidas se sucedieran en las dos partes. Tampoco pasó por alto el daño que hizo Guerra defendiendo la portería pucelana. La forma más eficaz que encontró el Super Amara en el último tramo para resolver el ataque y pasar a tomar temporalmente el control del partido fue a través de la combinación con la pivote Nekane Terés. Entraron en los últimos diez minutos con dos goles abajo y fueron capaces de dar la vuelta al infligir un parcial de 4-0 (22-20), pero les faltó romper la contienda.