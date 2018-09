Balonmano El Super Amara cree de nuevo en el triplete Las jugadoras del Super Amara Bera Bera, con la Supercopa conquistada el fin de semana pasado, en la presentación de ayer. / LUSA La recién conquistada Supercopa dio pie a las jugadoras en el acto de presentación a repetir una y otra vez que «vamos a por todas» XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 5 septiembre 2018, 08:09

Los jardines de Alderdi Eder de Donostia fueron en esta ocasión el enclave seleccionado por el Super Amara Bera Berapara llevar a cabo la enésima presentación oficial en la máxima categoría y no por ello menos ilusionante.

Al igual que en la pasada edición celebrada en la plaza del museo San Telmo, el acto estuvo adornado con la presentación de una nueva colección de fotos espectaculares. En esta ocasión las imágenes consistieron en los retratos de los rostros de las jugadoras maquillados al más puro estilo indio, a fin de resaltar un carácter más agresivo.

El conjunto donostiarra se presentó con una plantilla renovada que aspira a repetir o incluso mejorar los éxitos acumulados en las últimas temporadas. La autoridad con la que se acaba de imponer el Super Amara Bera Bera por séptima ocasión en la Supercopa le ha devuelto nuevamente la condición de máximo favorito para alzarse al título liguero, con permiso de un mejorado Rocasa, y para rubricar la campaña con un nuevo triplete.

En total son cinco las caras nuevas que se han incorporado a las filas del Super Amara Bera Bera, cinco de ellas extranjeras, además de la de su preparador Imanol Álvarez, que vuelve a dirigir al equipo tras su fugaz y exitosa primera etapa, que se saldó con la consecución del segundo triplete. Su fichaje provocó cierto revuelo en su momento, al anunciarse en vísperas de que el Super Amara se aupara con la última Liga bajo las órdenes de Montse Puche. En total son dieciocho jugadoras las que conforman el nuevo plantel. Seis guipuzcoanas, seis latinoamericanas, tres navarras, una madrileña, una catalana y una ciudadrealeña.

Equipo de titulares

Lo mejor de esta combinación no es que garantiza un siete de calidad sino que el Super Amara Bera Bera ha conseguido cubrir con mucho acierto los puestos de suplentes, lo que llevó a su técnico a Imanol Álvarez a decir que «me he encontrado y sé que me encontraré con el problema de presentar un equipo titular, ya que el nivel de las jugadoras en todos los puestos es muy igualado y esto es de agradecer».

La media de edad que arroja el Super Amara Bera Bera 2018-2019 es de las más bajas de su historia al no llegar a los veinticinco años, aunque lo que nunca había ocurrido es que su jugadora más veterana sea la única que hasta la fecha ha alcanzado la treintena. Nos referimos a la meta Merche Castellanos, máxima protagonista en el triunfo final de los Juegos Mediterráneos de este verano.

Si bien no se trata de la plantilla más numerosa de las últimas ediciones, el técnico de Ermua considera que el Super Amara Bera Bera dispone de «suficiente plantilla» para poder afrontar la temporada con garantías. Hay que recordar que ha arrancado la campaña con tres bajas, se trata de la extremo Leire Aramendia, convaleciente desde la pasada temporada, Nora Azurmendi, uno de los baluartes defensivos, y uno de los rostros nuevos, la lateral brasileña Priscila Dos Santos.

Tres porteras

Por primera vez se parte con tres porteras del primer equipo del Super Amara Bera Bera. Una medida que ha sido tomada para evitar los sustos y problemas padecidos. El puesto, si bien estaba bien cubierto con Zugarrondo y Castellanos, hay que reconocer que ha subido enteros con la incorporación de la joven de 19 años Renata Lais, procedente del Gijón. Fue la principal protagonista en la fallida final de la Copa de la pasada edición.

El Super Amara Bera Bera se puede vanagloriar de contar con la considerada mejor jugadora de la Liga, Silvia Arderíus. Un título que se ha empezado a conceder recientemente. Anteriormente la internacional madrileña, antes de fichar por el Super Amara Bera Bera, se había alzado con el de máxima anotadora del campeonato. Comparte la posición de nuevo con la usurbildarra Esther Arrojeria, que ha demostrado recuperarse por completo después de superar el pasado año una larga lesión.

Para la posición de pivote del Super Amara Bera Bera se cuenta igualmente con otro trío, compuesto por Judith Sans, que vuelve al redil tras su experiencia por tierras danesas, y los dos nuevos fichajes, la navarra Nekane Terés y la cubana Yunis Camejo.

Para el puesto de extremo derecho el Super Amara Bera Bera cuenta con dos candidatas de lujo como son la lezotarra Maitane Etxeberria, que a pesar de sus 19 años ya se ha convertido en habitual de la selección española y la brasileña Cardoso, que disfruta de su segunda etapa en Donostia, tras jugar en la Bundesliga tres temporadas.

En el extremo opuesto que el año pasado en el Super Amara Bera Bera compartían la ahora lesionada Aramendia y Uxue Ezkurdia se ha unido la brasileña Fernanda da Silva.