A Sousa y a Anaya les gusta empezar con victoria

Mes y medio después volvieron los caballos al hipódromo de Zubieta, y lo hicieron en un contexto muy similar, pues si se despidieron de la ... primavera con pista pesada, la llegada del verano meteorológico no ha cambiado el guion de momento. Las lluvias de las últimas jornadas dejaron una pista profunda que volvió a marca el transcurso de las carreras. El escenario ideal para un 'Tammani' que tiene en Donostia su balneario particular. Sus achaques quedan olvidados cuando compite en el barro de Zubieta y bajo la brisa del Cantábrico. Ya son cinco de cinco.

Poco antes de una nueva victoria de Reza Pazooki, 'Smoky Mountain' ofrecía la exhibición de la mañana en la carrera inaugural de la temporada. Reciente segundo de 'Syrakus' en la pista, partía con una ventaja en la báscula de tres kilos respecto al favorito 'Raiku', pero en la competición borró al de Rocío del mapa, lo que no parecía fácil en esas condiciones. Solo es la tercera carrera que corre para Anaya, pero si el argentino es capaz de recuperar los valores que lució en el Reino Unido (35-36), puede tener por delante un verano muy productivo. Sousa se limitó a marcar al favorito para deshacerse de él sin que hubiere batalla.

Tuvo que esforzarse más con 'Tammani', pues la escapada de los portugueses 'Dance Ahead' y 'Homme de Valeur' terminó siendo muy peligrosa. Eso sí, su caballo respondió con valentía cuando tocó lanzarse al hueco que había entre ellos. No tuvo la misma respuesta 'El Sokhna', que naufragó sin explicación. Con las dos primeras en el bolsillo, parecía que Anaya y Sousa firmarían el hat-trick con 'Manuchehr', pero otro argentino, Nico Valle, lo evitó con una buena monta al local 'Zacarías'. El de Lore-Toki demostró que su gran debut en Pau no fue casual.

La sorpresa llegó con 'Sofunny', que pagó 41/1 tras sorprender en la primera manga del hándicap, donde la gemela con 'One More Night' cotizó 261/1. Maiden hasta los cinco años, en los últimos once meses ha conseguido cuatro victorias, tres con 'Sikorová'. La segunda parte fue para 'Yira', con la que Borja Fayos volvió a dejar su sello.