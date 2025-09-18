Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sydney McLaughlin celebra su oro mundialista en los 400 metros. Jewel Samad / AFP
Mundial de atletismo

Solo Marita Koch resiste a McLaughlin

La vallista también reina en los 400 metros lisos tras una final espectacular y se queda a 18 centésimas del récord del mundo que estableció la alemana

Igor Barcia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:11

Reina sobre las vallas y reina en lisos. Hace un año, Sydney McLaughlin rompía en pedazos el récord del mundo de 400 metros vallas en ... la final de los Juegos Olímpicos de París y este periódico tituló la crónica 'El privilegio de ver volar a McLaughlin'. Desde este jueves ese privilegio se extiende a verla deslizarse en el Mundial de Tokio para ganar el título en 400 metros lisos, bajar de los 48 segundos y con 47.78 hacer la segunda marca de todos los tiempos. Eso sí, acostumbrada a no tener rivales, la estadounidense se encontró dos en la pista del Estadio Nacional de Tokio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  3. 3 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  8. 8 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  9. 9

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  10. 10 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Solo Marita Koch resiste a McLaughlin

Solo Marita Koch resiste a McLaughlin