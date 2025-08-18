'See the Dream' deja el Gobierno Vasco en Donostia

Si la historia de 'Philippo' en la Copa de Oro fue un cuento de hadas, el triunfo conseguido este domingo por 'See the Dream' ... en el Gobierno Vasco no le va a la zaga. Un memorable éxito para la local cuadra La Espiga, para un propietario modesto como Ignacio Luzuriaga, que ve recompensada su enorme afición con un triunfo que jamás hubiese esperado. Una historia de cuento, con final feliz, que ha escrito de su puño y letra el joven entrenador donostiarra Miguel Alonso.

Fue él quien adquirió en trato directo a 'See the Dream' la pasada primavera, tras no colocarse en Burdeos para Antoine de Watrigant luciendo valor 39. Luzuriaga, que otrora disfrutó con caballos divertidos como 'Ambasador', llevaba una travesía por el desierto que no le había hecho perder la ilusión ni las ganas de tener caballos. 'Goiz Argi' y 'Bassim' habían sido sus últimos proyectos, pero la vida le tenía guardada una recompensa a la altura de su afición. Siguió confiando en el joven Alonso, que ayer tuvo emocionantes palabras para él, y la lealtad le brindó ayer el triunfo de una vida.

La yegua venía de hacer un carrerón en Saint Cloud, pero nunca había dado un valor para pensar que ganaría el Gobierno Vasco. Eso sí, sus entrenos no podían ser mejores. Hace quince días, después de las carreras, dejó con la boca abierta a quienes se quedaron a verla galopar por el verde. Vaya avión. Ayer tocaba confirmarlo ante los mejores machos del país, y lo hizo consagrándose a lo grande.

Para ello contó con un extraordinario Alejandro Gutiérrez en la silla. El de Reinosa es listo, intuitivo y siente lo que tiene debajo a la perfección. Tal como cabía esperar, la carrera se corrió a pecho descubierto, con el portugués 'Lor Lagoon' quitándole la punta al favorito 'Naxos'. La gasolina no le duró mucho al puntero, y a la salida de Bugatti Sousa se lanzó con el ganador del Carudel hacia el exterior. A su grupa, una sombra, 'Tacarib Bay', que le hubiese seguido allá donde fuera.

Janácek no iba a permitirle las licencias que tuvo en Madrid. No se equivoca dos veces. Y consiguió darle la vuelta al resultado, porque en el mano a mano exterior, el de Arizkorreta se impuso. Sin embargo, por dentro, pegada a los palos, se había quedado 'See the Dream'. Se habían olvidado de ella. Alejandro Gutiérrez sonrió. Siempre tuvo la carrera ganada, mientras los favoritos hacían su guerra. Ganó en exhibición, con la grada viniéndose abajo.

Otro triunfo de los modestos. Miguel Alonso, un preparador de casa, joven, talentoso, que en cuanto tiene material ha demostrado saber administrarlo a la perfección. Y un propietario donostiarra que no podía creer lo que le estaba pasando, bañado en lágrimas en el paddock de ganadores. Tan emocionante como bello.

Por detrás, 'Tacarib Bay', 'Naxos', 'Smoky Mountain' y 'Grey Infinity', la ganadora del 2023, dieron lustre a una llegada digna de formar parte del palmarés de la mejor milla del verano.