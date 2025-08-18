Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El jockey de 'See the Dream', Alejandro Gutiérrez, celebra el triunfo tras pasar el espejo de meta. F. MORQUECHO
Carreras de caballos

'See the Dream' deja el Gobierno Vasco en Donostia

Enorme triunfo de la yegua de Miguel Alonso, que hizo claudicar a los mejores machos del país

Imanol Arruti

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Si la historia de 'Philippo' en la Copa de Oro fue un cuento de hadas, el triunfo conseguido este domingo por 'See the Dream' ... en el Gobierno Vasco no le va a la zaga. Un memorable éxito para la local cuadra La Espiga, para un propietario modesto como Ignacio Luzuriaga, que ve recompensada su enorme afición con un triunfo que jamás hubiese esperado. Una historia de cuento, con final feliz, que ha escrito de su puño y letra el joven entrenador donostiarra Miguel Alonso.

