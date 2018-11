Balonmano Renata Lais Arruda: «Va a ser complicado pasar la eliminatoria pese a la ventaja» Renta Lais Arruda completó su mejor actuación de la temporada el pasado sábado en Hungría. / MICHELENA Renata Lais Arruda, portera del Super Amara Bera Bera XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 09:14

Si no la principal, fue una de las principales artífices del rotundo triunfo (18-26) conseguido en Hungría frente al Dunaujvaros en la Copa EHF. A pesar de la holgada renta, se muestra prudente y considera que las húngaras tienen la suficiente calidad para dar la sorpresa el domingo en el Gasca. Entre medias, mañana viajan a Alicante para medirse a Elche Mustang (20.30 horas).

- Ocho goles de diferencia en el partido de ida. ¿Este resultado permite aseverar que el Super Amara está ya clasificado para la fase de grupos de la Copa EHF?

- No se puede decir que estemos clasificadas a pesar de la diferencia de goles que logramos. No nos podemos fiar de este equipo húngaro, que no sé decir cómo se llama (Dunaujvaros) por lo difícil que resulta. Este es el mismo equipo que hace un mes jugó contra el Gyor (actual campeón de la Champions) y perdió solo por cuatro goles de diferencia. Por eso, creo que nos puede poner las cosas muy difíciles, porque tiene calidad. Nosotras contamos con la baza de jugar en casa y también con la responsabilidad que ello conlleva.

«Estoy muy a gusto. Es mi primer año en el Bera Bera, pero espero seguir muchos más»«Pienso que somos las favoritas para pasar, pero tienen calidad y puede ocurrir de todo»

- ¿Qué partido va a presenciar el domingo en el Gasca la afición guipuzcoana?

- Los partidos que se juegan en casa son más especiales y creo que el partido va a ser duro, como lo fue en Hungría. En el Gasca tendremos la oportunidad de disfrutar con el premio que supone clasificarnos si ganamos.

- ¿Qué porcentaje de opciones tienen para pasar la ronda?

- Un cincuenta por ciento. Creo que somos las favoritas para pasar, pero pese a la ventaja al ser un partido de Europa va a ser más complicado pasar. Creo que el partido va a ser muy diferente al de Hungría. Este equipo tiene muchos recursos: lanzamiento de fuera, penetración... y eso hay que tenerlo en cuenta. Al final, pasará el equipo que cometa menos errores.

- ¿En Hungría se encontraron con un rival más flojo de lo esperado?

- Sí, así fue. Las cosas no les salieron bien y nosotras supimos aprovechar sus errores, sobre todo en la segunda parte. En su Liga ocupa la novena plaza, pero eso no quiere decir que sea un mal equipo, porque tiene buenas jugadoras y puede sorprender. Por tanto, tenemos que estar preparadas porque puede pasar de todo.

- Ante el Dunaujvaros encajaron menos goles de lo acostumbrado.

- La clave del partido fue el momento en que ajustamos la portería con la defensa. Aprovechamos las paradas y subimos rápido al contraataque. Así fue como dimos la vuelta al partido y pasamos a dominar

- Fue una de las jugadoras más destacadas. ¿Se puede decir que ha sido su mejor partido hasta la fecha con el Bera Bera?

-Acabé muy contenta y creo que sí ha sido mi mejor partido, incluso por encima del que hice contra el Rocasa, que también fue un partido muy especial para mí. Esta es una manera de demostrar a la afición que estamos haciendo bien nuestro trabajo.

- ¿Ha tenido la sensación durante la temporada de que Merche Castellanos es la portera titular?

- No hay titular y suplente. Hay partidos que es mejor que entre Merche y otro que sea yo. Eso lo decide el entrenador. No sé qué criterio puede seguir. Me da la impresión de que nos está alternando. No sabemos nunca quién juega hasta poco antes del partido. Nos lo dice en la pista, después del calentamiento, aunque en Hungría por primera vez me lo dijo antes de calentar. Yo lo prefiero así.

- ¿Contaba con jugar más minutos en la portería?

- Sabía que iba a ser complicado jugar. En Gijón yo jugaba casi todos los minutos y aquí comparto el puesto con una portera internacional. Por eso, estoy contenta con lo que estoy jugando

- Esta es su primera temporada en Donostia. ¿Se está adaptando bien?

- Estoy muy cómoda. Me he adaptado muy bien al equipo y a la ciudad.

- ¿Podemos contar con Renata Lais por muchos años?

- ¡Ojalá! Yo estoy muy a gusto. Mi contrato es de un año, pero espero seguir aquí muchos más.

- ¿Qué es lo que más le ha costado a la hora de adaptarte el Bera Bera?

- Lo que más me ha costado ha sido hacerme a los entrenamientos de pretemporada, que fueron muy duros. Las primeras semanas me costó un poco acostumbrarme al ritmo que se marcaba, pero por lo demás no he tenido ningún problema.

-¿ Compagina el balonmano con alguna otra actividad?

- De momento me dedico en exclusividad al balonmano y no tengo ninguna otra afición. Creo que incluso después de retirarme seguiré ligada al balonmano. Es lo que más me llena y no tengo otra cosa en la cabeza.

- Otra buena noticia es que ha sido convocada por primera vez por la selección de Brasil.

- Es la primera vez que me llaman para jugar con la absoluta. Estoy muy contenta. Ahora jugamos un torneo en Alicante y luego espero que nos podamos clasificar para el Mundial y los Juegos Olímpicos de Japón.