El Recoletas aguanta, espera y pasa por encima del Ampo

El Ampo Ordizia cayó en su compromiso liguero disputado en su feudo de Altamira ante el potente Recoletas de Burgos por 20-36. El conjunto ... goierritarra no pudo con el empuje y la calidad del segundo clasificado de la división de honor de rugby, que hizo valer su gran plantilla. Los cinco ensayos logrados en la segunda mitad decantaron el choque para los castellanos. Los de Suso Romero son ahora penúltimos con los mismos puntos que el colista y con dos menos que el Barcelona, que ocupa el último puesto que otorga la salvación.

Ampo Ordizia Sosa (Lasa, m. 58), Larrea (Alberdi, m. 58), Fernando López, Ehgartner, Iriondo, (Mora, m. 53), Azurmendi (B. González, m. 60), Olasagasti, Goia (Amine, m. 41), Araña (Mujika, m. 60), Huber, García (Núñez, m. 41), Valleyé, Garmendi, Etxeberria y X. Martín (Jabase, m. 39). 20 - 36 Recoletas Burgos Sivori (A. Sánchez, m. 69), A. García (Tortola, m. 75), Domínguez, Sacovechi (Molina, m. 30), Wagenaar, (Aduriz, m. 66), Zumeta, Snyman (Culubret, m. 66), Bustos, Mata (Rocaries, m. 41), Mansilla (Albizo, m. 34), Lander Gómez, Rascón, Sorreluz, Dambola (Casteglioni, m. 41) y Guillermo Mateu.

El partido se resolvió en favor de los burgaleses en los primeros instantes de la segunda mitad, cuando el Recoletas realizó dos ensayos con sus respectivas conversiones en apenas once minutos. Ahí el marcador pasó de 13-3, resultado con el que se llegó al descanso, al 13-17 en favor de los castellanos. El Ampo no pudo dar continuidad a su gran primera parte donde fue por delante gracias a un ensayo de Alain Araña en los primeros compases del encuentro.

A esos catorce puntos del Recoletas casi seguidos se le sumó lo que parecía la puntilla para el equipo guipuzcoano: un ensayo de Casteglioni, quien recogió una patada defensiva del Ampo en su propia línea de 22, fue sorteando rivales y posó en la zona de marca para alegría burgalesa y decepción ordiziarra.

Con 13-22 (min. 57) el partido parecía perdido para los goierritarras pero intentaron meter al Recoletas en su propia línea de 22 y llegó un ensayo de Ehgartner para el Ampo que, junto con la conversión, 20-24 (min. 75) daba esperanzas a los locales. Sin embargo el segundo clasificado de la liga destrozó a campo abierto al Ordizia consiguiendo dos ensayos por parte de Lander Gómez y Rocaries en los instantes finales para dejar el marcador en 20-36.