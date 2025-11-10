Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Ampo juega a la mano en una imagen de archivo. Morquecho
Rugby

El Recoletas aguanta, espera y pasa por encima del Ampo

Cinco ensayos de los castellanos en la segunda mitad dejan en nada la primera gran primera parte de los goierritarras, en la que fueron por delante

Raúl Melero

Raúl Melero

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

El Ampo Ordizia cayó en su compromiso liguero disputado en su feudo de Altamira ante el potente Recoletas de Burgos por 20-36. El conjunto ... goierritarra no pudo con el empuje y la calidad del segundo clasificado de la división de honor de rugby, que hizo valer su gran plantilla. Los cinco ensayos logrados en la segunda mitad decantaron el choque para los castellanos. Los de Suso Romero son ahora penúltimos con los mismos puntos que el colista y con dos menos que el Barcelona, que ocupa el último puesto que otorga la salvación.

