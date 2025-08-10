Las más poderosas gobiernan el inicio de Semana Grande

El hipódromo de Zubieta elige esta tarde (17.30) a la emperatriz del verano. No son muchas las que gobiernan por encima de los machos, ... pero las que lo hacen, determinan el rumbo de la historia. Durante siglos, ellas marcaron un antes y un después. Desde Cleopatra a Marie Curie, pasando por Frida Kahlo. También el turf ha tenido para ellas un papel privilegiado en el relato. 'Enable', 'Urban Sea', 'Teresa'... Cuando las mejores dominan a los machos, la historia se escribe con mayor brillo.

'War of Dance' ejerce ahora de suprema, sometiendo a sus normas a los mejores fondistas del turf español. Mientras la campeona de Arizkorreta busca retos al otro lado de los Pirineos, Donostia entregará su corona a una nueva reina tras la claudicación de la ganadora del pasado curso 'Swiftway'. Con la Copa de Oro en el horizonte afrontan la cita de esta tarde las dos favoritas, 'Making Time' y 'Salmarak', aunque primero deben superar, y con nota, el examen de hoy.

Se espera el ambiente de las grandes ocasiones en el recinto del Oria, ansioso de vivir emociones que retumben en el eco de su historia. Por allí pasaron antes 'Teresa', 'Kantia', 'La Cibeles' o 'Salaam'. Pesa el pasado y multiplica el valor de una victoria que vale más que los 20.000 que esperan a la ganadora.

El hipódromo moverá hoy los palos para que los mejores tengan terreno nuevo en Bugatti. Se espera una muy concurrida Copa de Oro, pero hoy no habrá problemas de tráfico. Siete anhelos para que la carrera sea limpia y el recorrido no sea determinante. Que gane la mejor.

En lo que llevamos de 2025, ésa ha sido 'Making Time', otra obra de arte de Arizkorreta. Entre algodones para recuperarse de una lesión, endulzó la primavera brillando en Donostia y dominando a las mejores en el Teresa. Nadie ha demostrado más, aunque las tres años vienen pegando fuerte. 'Hardpia' en el 2020 fue la última en ganar en su etapa clásica, pero las representantes del 2022 parecen estar a la altura de lo que hoy exige el guion. 'Sweet Caroline' hizo un 'Oaks' superlativo, pero desde entonces ha cambiado de patio y no ha vuelto a correr. Mientras, sus escoltas aquel día, 'Darkava' y 'Cervinia', han afilado el colmillo. La alfombra verde de Zubieta exige hoy algo más que clase y glamour. Aunque ellas siempre han sabido cómo cambiar la historia.