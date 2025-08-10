Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Making Time' es una de las favoritas hoy en el hipódromo. DE LA HERA

Carreras de caballos

Las más poderosas gobiernan el inicio de Semana Grande

El Gran Premio Fomento de San Sebastián abre la época más esperada del año en el hipódromo con 'Making Time' y 'Salmarak' como favoritas

Imanol Arruti

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

El hipódromo de Zubieta elige esta tarde (17.30) a la emperatriz del verano. No son muchas las que gobiernan por encima de los machos, ... pero las que lo hacen, determinan el rumbo de la historia. Durante siglos, ellas marcaron un antes y un después. Desde Cleopatra a Marie Curie, pasando por Frida Kahlo. También el turf ha tenido para ellas un papel privilegiado en el relato. 'Enable', 'Urban Sea', 'Teresa'... Cuando las mejores dominan a los machos, la historia se escribe con mayor brillo.

