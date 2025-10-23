Otaegui se juega desde hoy la tarjeta europea en el último torneo de la temporada

33,31 puntos. Es lo que separa a Adrián Otaegui del corte de los 115 jugadores que conservarán sus derechos para jugar todos los torneos ... del DP World Tour la próxima temporada. El donostiarra, de 32 años, está clasificado en el puesto 121 con 431,42 puntos, mientras quien fija el corte tiene 464,72 puntos. Otaegui está por tanto en una posición límite cuando arranca hoy el último torneo que reparte puntos, el Genesis Championship que se juega en el exigente Woo Jeong Hills de Cheonan, en Corea del Sur. De lo que pase entre hoy y el domingo dependerá su futuro. El torneo reparte cuatro millones en premios.

Otaegui, nacionalizado emiratí desde el pasado noviembre, ha llegado a esta situación porque los resultados de esta temporada no han estado a la altura. Cuando jugó su primer torneo del año, en Sudáfrica, ocupaba la posición 42 del ranking y la gráfica desde entonces ha ido cayendo hasta el 121. En los 28 torneos que ha jugado este año no ha pasado el corte en 16 lo que da una muestra de las dificultades que ha tenido para encontra su juego. El undécimo puesto en el Hainan Clasic de China, en abril, ha sido su mejor resultado.

Si Otaegui no consigue un buen resultado que le permita sumar un buen puñado de puntos será la primera vez desde que logró la tarjeta del circuito europeo en 2011 que pierda el derecho a participar en todos los torneos del circuito. Si se queda fuera de los 115, tendrá acceso solo a determinados torneos.

Otaegui ha sumado cinco victorias profesionales en el circuito europeo entre 2017 y 2024.