Otaegui, en un torneo de esta temporada. AFP

Otaegui se juega desde hoy la tarjeta europea en el último torneo de la temporada

Esta fuera de los 115 jugadores que tienen pleno derecho a participar en todos los torneos del circuito

Álvaro Vicente

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:30

33,31 puntos. Es lo que separa a Adrián Otaegui del corte de los 115 jugadores que conservarán sus derechos para jugar todos los torneos ... del DP World Tour la próxima temporada. El donostiarra, de 32 años, está clasificado en el puesto 121 con 431,42 puntos, mientras quien fija el corte tiene 464,72 puntos. Otaegui está por tanto en una posición límite cuando arranca hoy el último torneo que reparte puntos, el Genesis Championship que se juega en el exigente Woo Jeong Hills de Cheonan, en Corea del Sur. De lo que pase entre hoy y el domingo dependerá su futuro. El torneo reparte cuatro millones en premios.

