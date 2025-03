Muere George Foreman, uno de los boxeadores más grandes de la historia

Javier Varela Madrid Sábado, 22 de marzo 2025, 08:03 | Actualizado 08:39h. Comenta Compartir

Luto en el mundo del boxeo y del deporte. George Foreman, uno de los boxeadores más grandes de la historia: campeón olímpico y dos veces campeón del mundo de peso pesado, ha fallecido a los 76 años en un hospital de Houston (Texas). «Nuestros corazones están destrozados. Con mucho dolor, anunciamos la muerte de nuestro querido George Foreman Sr, que se fue en paz el 21 de marzo de 2025 rodeado por sus seres queridos», ha anunciado su familia en un comunicado.

«Un humanitario, un deportista olímpico, y un doble campeón del mundo de peso pesado, estaba muy respetado, una fuerza para el bien, un hombre disciplinado, convencido, un protector de su legado, que luchó de forma incansable para defender su nombre, para su familia», escribió su familia en su cuenta de Instagram, aunque no especificó la causa de su fallecimiento.

Foreman deja una extensa familia ya que tuvo 12 hijos. Curiosamente, a los cinco varones les puso el mismo nombre, el suyo: George Edward Foreman para que «tuvieran algo en común», como dijo.

George Foreman (Marshall, Texas, 1949), Foreman comenzó en el boxeo para huir de una juventud complicada. Su primera gran éxito fue en 1968, cuando con apenas 19 años logró proclamarse campeón olímpico en México. El jovencito Foreman dejó entonces una de las imágenes más icónicas de los Juegos Olímpicos, al celebrar su medalla de oro con una bandera de los Estados Unidos.

Tras su medalla de oro en los Juegos de México se pasó al profesionalismo en 1969 y cuatro años después conquistó su primer título mundial de los pesos pesados tras derrotar a otro mito del boxeo como Joe Frazier en Kingston, Jamaica. Aunque no era favorito en la pelea, logró el triunfo por nocaut. Defendió su corona en dos ocasiones, ante José Román y Ken Norton, como preparación para el que fue considerado el combate del siglo y conocido como el célebre 'Rumble in the Jungle' en Kinshasa (Congo) frente a Muhammad Ali.

Era 1974 y aquel combate repartió cinco millones de dólares a cada uno y fue todo un acontecimiento de la época y lo sigue siendo para los amantes del boxeo. El triunfo fue para Ali, que supo leer mejor la pelea. Foreman llegaba como favorito por su corpulencia, su pegada y su forma de pelear arrinconando a los rivales hasta mandarlos a la lona, pero Ali se dejó arrinconar con buenas defensas y sin que sufriera muchos golpes fuertes esperando su oportunidad y que el físico de Foreman se resintiera. Además, confesó que durante la pelea le decía cosas a Foreman para desestabilizarle y ponerle nervioso. Sobre todo una mítica frase: «Me decepcionas. ¿Es todo lo fuerte que sabes pegar?»'. Finalmente un derechazo de Ali mandó a la lona a un agotado Foreman que tardó en aceptar la derrota, posteriormente tuvo una gran amistad con Muhammad Ali.

El campeón del mundo de los pesados más viejo

Y si logró su primer éxito muy joven, también pasará a la historia por haberse proclamado el campeón del mundo de los pesos pesados más viejo de la historia. En 1994 peleó contra Michael Moorer y con 45 años recuperó el título y se convirtió en el único boxeador en ganar dos títulos de campeón de mundo de los pesados con más tiempos de diferencia entre uno y otro.

Foreman no solo fue famoso por su carrera de boxeador, sino también por la de predicador, al actuar como pastor de la Iglesia del Señor Jesucristo. Destaca también su carrera de hombre de negocios, que le hizo ganar millones de dólares gracias a una famosa parrilla eléctrica para la carne que vendió millones de unidades.

George Foreman sólo sufrió cinco derrotas en una trayectoria que se extendió de 1969 a 1997, cuando boxeó por última vez con 48 años y perdió contra Shannon Briggs, que tenía 22 años menos que él. Colgó los guantes con un palmarés de 76 triunfos, 68 de ellos por nocaut.

