Léon Marchand, un récord de otra galaxia

En la que posiblemente sea la mejor actuación del año 2025 en cualquier modalidad deportiva, Léon Marchand ha batido este miércoles el récord del mundo ... de los 200 estilos con una exhibición de otra galaxia. El nadador francés ha ganado su semifinal con un tiempo de 1:52.69, lo que significa una mejora inimaginable de la marca anterior, que estaba en posesión de otro de los grandes de la historia, Ryan Lochte, desde 2011 con 1:54.00. De un plumazo, Marchand ha enviado el récord mundial desde el 1:54 al 1:52 sin pasar por el 1:53. La excelente piscina de Singapur ha facilitado al nadador de Toulouse lo que le negó la pileta de La Défense, poco profunda, en los Juegos Olímpicos de París del año pasado.

La marca, que se une a su récord mundial de los 400 estilos (4:02.50), arrebatada en el Mundial de Fukuoka de 2023 a Michael Phelps (4:03.84, en 2008), llegó en las semifinales de los 200 estilos de forma deliberada. «Quise atacar el récord de acuerdo con mi entrenador, Bob Bowman, para disputar sin presión añadida la medalla de oro en la final», este viernes. Marchand se veía con opciones de superar a marca de Lochte, pero no de destrozarla de tan tremenda manera: «Para mí, es una victoria. Sobre todo porque no es un récord igualado, sino rebajado un segundo y pico. Todavía me cuesta creerlo, 1:52, pero estoy muy feliz, fue genial».

Impulsado desde la mariposa por la rápida salida del americano Shane Casas, Marchand puso el turbo en la espalda y ya fue imparable. «Me sentí muy bien, no voy a mentir. Iba muy ligero y técnicamente estaba muy bien. Fui a toda velocidad desde el principio, estaba muy relajado, pero no sabía que iba tan rápido. Fue una gran carrera; quiero reflexionar sobre ella, analizar todo eso. No sé cómo describir esta emoción. Sorpresa, mucha sorpresa y alegría».

Marchand fue el gran héroe de los Juegos de París, lo que llevó a una vorágine de actos oficiales, recepciones, contratos y presión social constante, con la que ha tenido que lidiar. Renunció al Mundial de piscina corta en diciembre y se fue a Australia tres meses, antes de viajar a Texas para ponerse en manos de Bowman. En este Mundial, ha renunciado a los 200 mariposa y braza, para centrarse en los dos pruebas de estilos, los 200 y los 400 (el domingo).

Entre Estados Unidos y Toulouse

El nadador francés es un producto de la natación universitaria estadounidense, sistema en el que se entrenó desde 2021 en la prestigiosa Universidad Estatal de Arizona, donde oficiaba Bob Bowman, el mentor de Michael Phelps. Su nombre aparece en las tablas de récords de los campeonatos universitarios estdounidenses, tanto en las distancias clásicas como en las pruebas medidas en yardas habituales en la NCAA. Sin embargo, no se olvida de sus raíces y sigue trabajando de forma habitual en su club de Toulouse, a las órdenes de Nicolas Castel, su entrenador desde los 12 años y su técnico de referencia en la selección francesa.

En Singapur ha encontrado el lugar ideal para reencontrarse con la natación sin distracciones, después de todo lo que supuso París. «Casi me pierdo. Necesitaba estar solo, o con mis verdaderos amigos, mi familia. Tomarme tiempo para mí, planificar con calma. Singapur es perfecto. La pasión por la natación ha vuelto». Agradeció la acogida al público local en un inglés impecable con acento americano, con un mínimo deje francés para no perder la 'charme'.

Marchand, una de las mayores estrellas mundiales del deporte, dejó este miércoles la mejor actuación de 2025 en cualquier disciplina. Un récord de otro planeta... que quizá dure solo 24 horas.