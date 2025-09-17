Jordan Díaz abandona lesionado el Mundial

Igor Barcia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:23 Comenta Compartir

De la gloria olímpica a la decepción mundialista hay un año de espacio. Jordan Díaz se coronó el verano pasado en los Juegos Olímpicos con ... una sensacional victoria por delante de Pedro Pablo Pichardo y Andy Diaz en la final de París. Pero desde entonces, el saltador español solo había sido capaz de realizar un salto, el 1 de agosto, en el campeonato de España de Tarragona, donde ganó con 17.16 metros, marca modesta para sus cualidades pero un punto de esperanza camino del Mundial. Sin embargo, en el Estadio Nacional solo ha sido capaz de hacer un intento, el primero de la calificación. Con tiras en las rodillas para proteger sus articulaciones, el saltador de origen cubano solo ha tomado impulso en la tabla, para caer y mostrar gestos de dolor que después le han obligado a abandonar la pista mientras el resto de rivales seguían saltando en busca de la final.

La peor noticia para empezar el día ❌



Jordan Díaz 🇪🇸, obligado a abandonar tras un primer nulo en la clasificación del triple salto



El campeón olímpico llegaba muy justo tras un año marcado por las lesiones #WCHTokyo25 pic.twitter.com/QALfl93FHZ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 17, 2025 Antes de los Juegos Olímpicos, Jordan comenzó a tener dolores en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, pero fue capaz de reponerse para conquistar la gloria olímpica. Después, el saltador descansó en busca de su recuperación, algo que no llegaba, al punto de que Díaz era seria duda para estar presente en el Mundial de Tokio. Sin embargo, una mejoría en sus problemas físicos le llevó a saltar en Tarragona y a tomar la decisión de estar en la cita nipona. Hoy, la realidad ha podido con la ilusión de Jordan Díaz, que ha tenido que renunciar a ese sueño de pelear por el título mundialista.

