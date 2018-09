Balonmano Imanol Álvarez: «Llegamos al inicio de Liga jugando a buen nivel y con el tono adecuado» Imanol Álvarez, en el campo de Bidebieta, donde mañana debuta el Super Amara Bera Bera en Liga. / LUSA Entrenador del Bera Bera En vísperas del debut mañana, Álvarez concede un notable al comienzo de temporada, que se ha saldado con el título de la Supercopa y el acceso a la tercera ronda de la EHF XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 14 septiembre 2018, 07:32

No han empezado nada mal las cosas para Imanol Álvarez en su segunda etapa al frente del Super Amara Bera Bera. En vísperas del debut en la Liga (mañana a las 19 horas en Bidebieta) ante el recién ascendido Morvedre valenciano, el propio entrenador pone un notable alto al inicio de temporada del equipo, que ha logrado la séptima Supercopa de España y, en Europa, ha logrado el objetivo de acceder a la tercera ronda de la Copa EHF tras terminar tercero en la clasificatoria de la Champions.

- ¿Está contento con el los resultados obtenidos en este arranque?

- Sí, hasta ahora sí. Podíamos haber mejorado un poco metiéndonos para jugar la final de la clasificatoria de la Champions, pero fue complicado. Si tenemos en cuenta que en el primer partido que jugamos nos hacemos con la Supercopa y en los dos siguientes logramos evitar una ronda de la EHF, con todo lo que ello representa, es para estar satisfechos.

«Tengo una plantilla muy compensada que nos hace ser igual de efectivas juegue quien juegue»

- ¿Ha salido todo como lo tenían programado?

- Se puede decir que sí, aunque está claro que nunca programas perder el partido contra las alemanas, aunque el juego fue un poco acorde con lo que pensamos que íbamos a encontrarnos. El resto ha ido según lo previsto, salvo la lesión de Priscila.

-¿Vencer al Bietigheim era aspirar a algo que estaba por encima de vuestras posibilidades?

- Está claro que es un equipazo y que está un punto por encima nuestro, pero no considero que sea imposible ganarle. Deberían habernos salido las cosas muy bien y aún así sería difícil lograr la victoria. Durante muchos minutos competimos muy bien y no fue porque ellas se relajaran. A pesar de la derrota, salimos reforzados.

- ¿Qué nota le pondría al paso del equipo por Supercopa?

- Le pondría un ocho alto y destacaría haber vencido al Gijón en su campo por ocho goles. El partido fue más igualado que lo que pone el marcador. Conseguimos dar la vuelta al partido y cambiar el ritmo de juego que nos impusieron.

- ¿Y por la clasificatoria para la Champions?

- Aquí le pondría un siete. El siete sería por el buen juego y la buena imagen que dimos ante el equipo alemán, teniendo en cuenta que se trata de un equipo que es favorito para ganar la Bundesliga y la victoria contundente contra el campeón italiano, que en el ranking de la EHF está por delante de nosotros.

«Empezar la temporada con cuatro lesionadas puede ser normal pero no quizá que tres sean zurdas»

- ¿Cuál es ahora su prioridad?

- Primordial va a ser saber cómo nos amoldamos al inicio de Liga. Debemos tratar de seguir mejorando cada aspecto del juego. Nuestra defensa, la subida de contraataque... En este inicio tenemos muchos partidos fuera de casa contra rivales complicados. Estamos a un buen nivel, pero tenemos que mejorar.

- ¿Las pérdidas de balón son el principal problema de este equipo?

- Las pérdidas de balón evitables en estos momentos son muchas menos que cuando estuve aquí en mi primera etapa. Es un dato favorable que me llama la atención. Siendo un equipo que defiende mucho y corre, siempre estamos más expuestas a las pérdidas. Si tenemos en cuenta que la efectividad en el contraataque es mayor que el de las pérdidas hay que darlo por bueno. Ahora, si conseguimos minimizar las pérdidas seremos un equipo todavía más difícil de ganar.

- ¿Le está resultando fácil trabajar con dos titulares por puesto?

- Esta situación no es muy frecuente, pero es muy bueno. Este es un equipo que no tiene un siete titular claro, sino que tiene muchas jugadoras para poder estar en pista durante los sesenta minutos. Esa es mi idea y es la que he intentado transmitir desde el principio. Ahora contamos con una plantilla muy completa y compensada y esto te abre un montón de posibilidades. Hasta ahora los resultados dicen que juegue quien juegue el equipo sigue siendo igual de efectivo defensiva y ofensivamente. Eso es un plus a tener en cuenta.

- ¿Han llegado al inicio de la temporada con el estado de forma esperado?

- No soy un entrenador que prepara las cosas para conseguir la puesta a punto un día determinado de la temporada, sino que lo hago de sábado a sábado. El primer objetivo fue llegar bien a la Supercopa y lo conseguimos y el siguiente a la clasificatoria de la Champions, y así vamos partido a partido. Hasta ahora todo va bien. Pero estoy sobre todo satisfecho con el tono de juego con el que hemos llegado.

- ¿La forma de cómo habéis ganado la Supercopa os ha vuelto a conceder la condición de máximas favoritas para la Liga?

- No le doy mucha importancia. Ante eso no se puede hacer nada. Ni te da puntos ni te los quita. Tampoco veo a las jugadoras preocupadas por ello. La que viene a este equipo ya sabe que se puede contar con eso. Esto no nos puede despistar y no lo siento como presión.

- ¿El máximo rival es el Rocasa?

- No sé quién va a ser el máximo rival, si el Rocasa o algún otro. Eso irá en función de cómo transcurra la Liga y de factores como las lesiones o las clasificaciones. Lo que sí es verdad es que ahora hay más equipos que tienen más posibilidades que antes para ganarte.

- Se presentan al inicio de la Liga con cuatro jugadoras lesionadas. ¿Eso es mala suerte?

- Dos venían lesionadas del año pasado (Esther Arrojeria y Leire Aramendia), y las otras dos (Priscila Dos Santos y Maitane Etxeberria) han sido en estos días. Se puede decir que entra dentro de la normalidad. Lo que quizá es mala suerte es que las dos que se nos han lesionado ahora también sean dos zurdas. Esto fastidia un poco nuestros planes. Estamos repartiendo los minutos y la gente está respondiendo.

- ¿Confía en recuperar a Maitane para el partido contra el Rocasa?

- Espero que Maitane esté en condiciones de jugar, pero si no lo está no pasa nada. Jugaremos con las que estén. Maitane es muy buena jugadora, pero no es determinante, ya que podemos ganar o perder sin ella. Contamos con Andrea (Cardoso) y para darle descanso Uxue (Ezkurdia) puede pasar del otro extremo a jugar unos minutos.

- ¿Qué valor da a evitar entrar a jugar en la tercera ronda de la EHF?

-Mucho. Económicamente el club va a ahorrar un dinero, esto es importante, pero para el equipo es fundamental por el cansancio que nos evitamos de un viaje en octubre y tener que jugar dos partidos más.