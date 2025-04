Rugby: El Hernani, eliminado ante La Vila

El Hernani no volverá a División de Honor una temporada después de bajar de la máxima categoría. Los guipuzcoanos han perdido este domingo ante La ... Vila por 23-10 en el Pantano de Villajoyosa en la semifinal de la fase de ascenso y por lo tanto quedan eliminados sin poder acceder a la final.

El Hernani se la jugaba en un campo complicado y el partido ha demostrado que el reto era mayúsculo. La Vila llegaba al partido sin conocer la derrota a lo largo de la temporada y ha demostrado su razones.

La Vila Pacheco, Caini, Martínez; Lacoste, Zanivan; Carrión, Jevons, Demargasso; Salice, Carrión, Jara, Tudela, Trimboli, Etxeberri y William. También jugaron Bou, Muñoz, Ibarra, Ferreira, Notary, Palomares y Navas. 23 - 10 Hernani Noriega, Erroizenea, Iradi; Abecia, Garmendia; Mijangos, Otaegi, Mikel Pérez; Muñoz, Pello Pérez, Bidegaray, Collado, Gorrotxategi, Ariceta y Elosegi. También jugaron Lukas, Arronategi, Sánchez, Arratibel, Galdeano, Laskurain, Garcia y Di Filippo. Marcador: Min. 17: Ensayo de William (5-0). Min. 23: Ensayo de Caini (10-0). Min. 38: Ensayo de Otaegi (10-5). Min. 40: Golpe de William (13-5). Min. 53: Ensayo de William (18-5). Min. 58: Ensayo de Etxeberri (23-5). Min. 77: Ensayo de Garcia (23-10).

Árbitro: Luis Fernández. Expulsó con amarilla durante diez minutos a Jevons de La Vila en el minuto 35 y a Bidegaray del partido con roja en el 78.

Incidencias: Partido de semifinal de la fase de ascenso a División de Honor en El Pantano de Villajoyosa.

Con una buena defensa, impedido en todo momento a los hernaniarras acercarse a la línea de ensayo y cuando se han hecho con el oval han creado mucho peligro a campo abierto. Los guipuzcoanos han estado metidos en el partido, pero el cuarto ensayo local en el minuto 58 ha sentenciado la eliminatoria, ya con un 23-5 que era más que difícil de remontar.

El Hernani ha intentado en los últimos veinte minutos darle la vuelta al marcador, pero la desventaja era excesiva y se ha conformado con un último ensayo que ha cerrado el partido en 23-10.

La Viila se ha clasificado para una final en el que se medirá al Bizkaia Gernika, que ha ganado en la prórroga al Pozuelo, 23-20, después de ir por detrás casi todo el partido. El ganador de ese partido subirá a la máxima categoría y el perdedor se medirá al penúltimo a un partido en campo neutral.

La Vila, más eficaz

No estará un Hernani que ha competido bien en el Pantano, pero que no ha sido suficiente y no ha sabido aprovechar las pocas oportunidades que ha concedido el equipo rival.

Los primeros diez minutos han sido del Hernani, pero a los diez minutos Ariceta ha fallado un golpe que podía adelantar a los guipuzcoanos y eso ha cambiado la decoración del partido.

Poco a poco La Vila ha cogido la iniciativa y a los 18 minutos el zaguero galés William ha anotado el primer ensayo local. El zaguero de La Vila ha sido una pesadilla y aunque no ha estado acertado en los lanzamientos a palos, ha hecho mucho daño con sus arrancadas.

El segundo ensayo local no se ha hecho esperar y esta vez de forma diferente, ya que ha sido la delantera la encargada de anotarlo tras una melé a cinco. Esta vez tampoco han transformado el lanzamiento y con el 10-0 el partido seguía abierto.

El duelo ha vuelto a igualarse en los siguientes minutos y en la jugada más bonita del choque ha llegado el primer ensayo hernaniarra tras una bonita combinación a la mano en la que Otaegi se ha quedado solo para ensayar y recortar la desventaja a 10-5.

No ha anotado Ariceta y en la siguiente jugada era La Vila el que no ha desaprovechado un golpe para irse al descanso con 13-5. Todavía quedaban 40 minutos y la diferencia era corta.

La segunda parte ha sido más favorable a La Vila. Así, en dos jugadas parecidas, rompiendo la línea en velocidad, ha sentenciado la semifinal a los 58 minutos. El Hernani terminaba con un último ensayo que no ha sido suficiente para avanzar.