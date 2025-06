«Queremos que el festival Waxdayz de surf se desarrolle con normalidad»

«Quiero tranmitir calma, tranquilidad, el evento se va a desarrollar como estaba previsto pero sin el sello de la WLS, vamos a dar la ... oportunidad de todos los surfistas que han venido y a todos los chavales la opción de entrar en el agua y competir. El festival y su programación está intacta». Son palabras de Borja Agote, organizador del festival Waxdayz después de que la Association of Surfing Professionals (WSL), entidad privada que otorga las licencias a los promotores locales, decidiera cancelar el campeonato enmarcado en el circuito europeo júnior previsto entre mañana y el domingo en la playa de la Zurriola de San Sebastián, al entender que «no se dan las condiciones óptimas para el concurso libre de los surfistas israelíes» que estaban inscritos.

«Han sido unos dias complicados y ha costado mucho traer un evento de esta magnitud, con lo que quiere agradecer la comprensión del público, las instituciones y los medios de comunicación», ha comentado. Agote ha orecido unas palabras a la prensa puesto que la comparecencia como tal ha sido suspendida.

La organización de sea que «todo el entramado que hay montado se desarrolle con normalidad», a pesar de que se haya suspendido una prueba de campeonato de Europa, con lo que eso supone. En palabras de Agote «menos de diez surfistas» son los que no van a competir, los tres de nacionalidad israeslí y otros que no han llegado todavía a la capital guipuzcoana y al no ser puntuable, declinan la invitación. «Vamos a tener a más de 130 surfistas de catorce países diferentes en el agua», comentan desde la organización del Waxdayz quien espera que haya una afluencia masiva al festival y que puede llegar a congregar a «más de 5.000 personas» a diario. Se espera que haya buen tiempo en los meteorológico y en lo deportivo «muy buenas olas».

Los tres surfistas israeslíes de 14, 15 y 16 años estaban inscritos en esta cita. Vienen compitiendo de forma regular en el circuito europeo en busca de los puntos que les permitan luchar por el centro continental y lograr así el pase al campeonato del mundo. Ilay Bocha, noveno, es el mejor clasificado de los tres. Son los propios surfistas los que deciden en qué pruebas se inscriben y en cuáles no, así que la organización local no tiene mano a la hora de definir la lista de participantes, como ha ocurrido en este caso.

El 10 de abril todos los grupos del consistorio donostiarra firmaron una declaración institucional en la que pidieron «que Israel y Hamás acuerden y mantengan un alto el fuego inmediato (...); que las autoridades israelíes dejen inmediatamente de cometer actos prohibidos en la Convención sobre el Genocidio contra la población palestina de Gaza (...); y que Hamás y otros grupos armados en Gaza liberen inmediatamente a los civiles israelíes y extranjeros retenidos como rehenes, e Israel libere a las personas palestinas detenidas arbitrariamente».

A esta declaración se une que este sábado hay convocada una marcha de protesta con salida en Sagües hasta el Boulevard para denunciar el genocidio en Gaza y pidiendo el boicot a Israel. «Este boicot no es hacia un surfista en concreto, sino ante lo que ellos representan», especifican los convocantes BDZ Gipuzkoa.

El festival quiere desarrollarse sin ningún tipo de problema y el epicentro del mismo estará en la explanada de Sagües. Es la cuarta vez que se celebra y se mantienen los conciertos en directo y las actuaciones de DJs, la gastronomía en puestos de foodtrucks, el mercado de marcas sostenibles, la zona picnic con hamacas y las clases gratuitas de surf-skate.