La ola de Belharra ha vuelto a hacer acto de presencia en la costa vasca. Enzo Calderón
Surf

La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña

Tras haber emergido por última vez en enero de este año, este martes ha deleitado a los aficionados al surf que la esperaban pese a que en verano no es común verla

Iker Valverde

Iker Valverde

Martes, 26 de agosto 2025, 17:49

Urruña ha tenido un protagonista inesperado este martes al mediodía cuando en la Corniche se ha levantado un gigante en el mar. Para sorpresa de ... todos, ya que en verano no acostumbra a hacer acto de presencia, se trataba de la ola de Belharra, considerada una de las más desafiantes de Europa por el espolón que genera antes de crear la ola, según ha informado 'Sudouest'.

