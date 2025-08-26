La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña
Tras haber emergido por última vez en enero de este año, este martes ha deleitado a los aficionados al surf que la esperaban pese a que en verano no es común verla
Martes, 26 de agosto 2025, 17:49
Urruña ha tenido un protagonista inesperado este martes al mediodía cuando en la Corniche se ha levantado un gigante en el mar. Para sorpresa de ... todos, ya que en verano no acostumbra a hacer acto de presencia, se trataba de la ola de Belharra, considerada una de las más desafiantes de Europa por el espolón que genera antes de crear la ola, según ha informado 'Sudouest'.
La previsión de gran oleaje en la costa vasca para esta semana dejaba la puerta abierta a los surfistas más esperanzados. A los profesionales, que son los únicos capaces de surfear la ola de Belharra por la técnica que requiere para domarla.
Sin embargo, la rareza de que se produjera en verano este espectacular fenómeno natural de la costa vasca ha hecho que, cuando se ha levantado sobre la una del mediodía, hubiera muy pocos vecinos esperándola entre Ziburu y Hendaia. Y es que la anterior vez que apareció fue en enero de este año y hay que remontarse hasta diciembre de 2023 para su penúltima aparición, antes de que este martes se levantara otra vez.
Hora y media después, tres motos acuáticas se han echado a la mar para garantizar la seguridad de los pocos surfistas que esta vez sí la han intentado surfear. Fue un visto y no visto y la policía pidió prudencia a los presentes y recordó que no es posible aparcar en La Corniche.
Para este miércoles hay previsión de una ola más grande en la bajamar, ya que es en estas condiciones cuando Belharra tiende a aparecer.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.