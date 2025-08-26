La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña

Urruña ha tenido un protagonista inesperado este martes al mediodía cuando en la Corniche se ha levantado un gigante en el mar. Para sorpresa de ... todos, ya que en verano no acostumbra a hacer acto de presencia, se trataba de la ola de Belharra, considerada una de las más desafiantes de Europa por el espolón que genera antes de crear la ola, según ha informado 'Sudouest'.

La previsión de gran oleaje en la costa vasca para esta semana dejaba la puerta abierta a los surfistas más esperanzados. A los profesionales, que son los únicos capaces de surfear la ola de Belharra por la técnica que requiere para domarla.

Sin embargo, la rareza de que se produjera en verano este espectacular fenómeno natural de la costa vasca ha hecho que, cuando se ha levantado sobre la una del mediodía, hubiera muy pocos vecinos esperándola entre Ziburu y Hendaia. Y es que la anterior vez que apareció fue en enero de este año y hay que remontarse hasta diciembre de 2023 para su penúltima aparición, antes de que este martes se levantara otra vez.

Hora y media después, tres motos acuáticas se han echado a la mar para garantizar la seguridad de los pocos surfistas que esta vez sí la han intentado surfear. Fue un visto y no visto y la policía pidió prudencia a los presentes y recordó que no es posible aparcar en La Corniche.

Para este miércoles hay previsión de una ola más grande en la bajamar, ya que es en estas condiciones cuando Belharra tiende a aparecer.