Armand Duplantis, nuevo oro mundialista. Afp
Mundiales de Atletismo

Duplantis gana el oro con un nuevo récord del mundo

El sueco salta por encima de los 6.30 y consigue su tercer título mundialista en salto con pértiga

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:04

Nuevo oro y nuevo récord del mundo de salto de pértiga para Armand Duplantis. El sueco ha conquistado el oro en los Mundiales de Tokio ... tras saltar 6,30, su decimocuarta plusmarca universal, en su tercer intento, y establecer un nuevo récord. Duplantis se ha colgado su tercera medalla de oro mundial demostrando una superioridad absoluta. El pertiguista sueco de 25 años ya es doble campeón olímpico (Tokio 2020 y París 2024) y seis veces campeón mundial -tres al aire libre y tres en pista cubierta-.

