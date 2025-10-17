Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«Duele que se dude de ti», lamenta una de las remeras expulsadas por el Gobierno Vasco

Virginia Díaz admite que está en el centro de alto rendimiento de Sevilla desde 2022 pero que mantiene su residencia en Getxo, a donde llegó en 2012

JOSU GARCÍA

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:49

«No quiero entrar a opinar sobre los otros casos, pero a mí me ha salpicado una situación que pone en duda mis valores como ... deportista y persona, y eso me ha dolido». Virginia Díaz es uno de los cuatro remeros a los que el Gobierno vasco les ha abierto un expediente para retirarles la beca de 11.000 euros que percibían por irregularidades al no acreditar su residencia efectiva en Euskadi, tal y como ha adelantado estos días a este periódico. Díaz, nacida en la localidad cántabra de El Astillero hace 34 años y diploma olímpico en Tokio 2020, da la cara y explica su versión de lo sucedido.

