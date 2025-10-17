Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las remeras implicadas, Esther Briz, acompaña a un técnico de la selección española durante los últimos Juegos OIímpicos en París 2024. AFP

El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a varios remeros

Los remeros investigados fueron olímpicos en París 2024 y el Gobierno Vasco no ve creíble que residan en la comunidad autónoma

Josu García

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:44

El escándalo de los supuestos empadronamientos falsos en Euskadi para acceder a becas del Gobierno Vasco reservadas a deportistas de alto nivel salpica a varios ... remeros. El Ejecutivo autonómico ha iniciado los trámites para retirar la condición de atletas de élite a la zaragozana Esther Briz y a la cántabra Virginia Díaz (ambas olímpicas en París 2024), mientras que ya en primavera denegó este reconocimiento al catalán Aleix García I Pujolar, que había sido admitido de manera provisional, a la espera de que su documentación fuera cotejada. En los tres casos, la Consejería de Cultura no ve creíble que residan aquí por lo que «no ostentan la condición política de vascos», requisito imprescindible para percibir un mínimo de 11.000 euros al año por persona en subvenciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  5. 5

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  6. 6

    Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango
  7. 7

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria
  8. 8 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  9. 9 Iñigo Martínez: «Que esté a favor de la independencia no significa que no tenga que ir a la selección»
  10. 10

    La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a varios remeros

El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a varios remeros