El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a varios remeros

El escándalo de los supuestos empadronamientos falsos en Euskadi para acceder a becas del Gobierno Vasco reservadas a deportistas de alto nivel salpica a varios ... remeros. El Ejecutivo autonómico ha iniciado los trámites para retirar la condición de atletas de élite a la zaragozana Esther Briz y a la cántabra Virginia Díaz (ambas olímpicas en París 2024), mientras que ya en primavera denegó este reconocimiento al catalán Aleix García I Pujolar, que había sido admitido de manera provisional, a la espera de que su documentación fuera cotejada. En los tres casos, la Consejería de Cultura no ve creíble que residan aquí por lo que «no ostentan la condición política de vascos», requisito imprescindible para percibir un mínimo de 11.000 euros al año por persona en subvenciones.

Estos tres casos salen a la luz a raíz de una investigación de El Correo, que el pasado lunes ya adelantó que el remero malagueño Adrián Miramón será expulsado de este programa (auspiciado por la Fundación Basque Team) al no haber podido ser localizado en varias ocasiones en el domicilio de Getxo donde comunicó estar empadronado. Miramón percibía fondos de cinco instituciones diferentes (Gobierno vasco, Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía, Diputación de Málaga y el Consejo Superior de Deportes), si bien es cierto que la beca aprobada por Lakua es compatible con otros ingresos de dinero público. Se da la circunstancia de que los cuatro remeros implicados en estas irregularidades pertenecen al club de Getxo Raspas del Embarcadero Arraun Elkartea.

Al igual que Miramón, los tres atletas a los que ahora se extiende la sospecha son muy conocidos en el mundo del remo. Los tres participaron en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. Tanto Garcia Pujolar como Esther Briz, ambos de 25 años, lograron dos meritorios diplomas olímpicos. El primero obtuvo la quinta plaza en el doble skull mientras que la segunda cosechó una séptima plaza en la modalidad de dos sin timonel.

Para acceder a las becas de Basque Team, García Pujolar, natural de Girona, aseguró tener su domicilio en Bilbao. Presentó un certificado de empadronamiento, pero ya en una resolución del 11 de junio, el Departamento de Cultura le denegaba la condición de deportista de alto nivel porque «de la información aportada por el remero, resulta evidente que no reside en la capital vizcaína». El catalán figuró en una primera relación de los becados por Basque Team pero desapareció poco después tanto de la web como de toda actividad promocional de la Fundación. «En el momento en el que se constató que efectivamente a Aleix no se le había otorgado la condición de Deportista de Alto Nivel, perdió la opción de beneficiarse a la beca y se cayó de inmediato de la lista», señalan fuentes de la entidad.

Respecto a Esther Briz, la remera de origen aragonés presentó un empadronamiento en Getxo. Ya había obtenido su condición de atleta vasca de alto rendimiento en 2024. Entonces accedió a la beca de Basque Team, que renovó este año. Al igual que le puede suceder al malagueño Adrián Miramón, la Fundación podría solicitar la devolución del dinero percibido si se confirman las irregularidades.

Deportista del año en Bizkaia

El caso de Virginia Díaz es más llamativo que los anteriores. La veterana remera (tiene 34 años) también estuvo en París 2024, donde logró el duodécimo puesto en la modalidad de skull en solitario. Díaz, nacida en la localidad cántabra de Astillero y supuestamente residente en Las Arenas, ha tenido una presencia notable en Bizkaia desde 2013. Recibió su primera beca Basque Team hace tiempo. Posiblemente en 2019. Tres años más tarde fue distinguida por la Diputación con el galardón Bizkaia Kirolak Sariak, como mejor deportista del territorio de 2022.

Además, en 2019 fue recibida en el Ayuntamiento de Getxo por el entonces alcalde, Imanol Landa, y el resto de corporativos por haber ganado el campeonato de Europa de remo en dos sin timonel. La cántabra forma parte del club Raspas del Embarcadero desde, al menos, 2013, cuando fue declarada mejor deportista de Getxo. Estudio Enfermería en la UPV/EHU. Este diario no ha podido contactar por ahora con los tres remeros. Sí lo hizo con el entorno de Adrián Miramón, que dijo que el asunto estaba en manos de sus abogados. El club Raspas, por su parte, celebró ayer una reunión interna para hablar de esta problemática. Sus responsables prometieron devolver la llamada a este diario pero no lo hicieron.