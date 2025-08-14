La Copa de Oro, una carrera prohibida para los tres años

Para ganar la Copa de Oro no vale con ser el mejor. El circuito vasco exige además unas determinadas cualidades, a lo que hay que ... añadir la dificultad de batir a los caballos extranjeros. Era la prueba del calendario en la que la nueva generación y los viejos medían sus fuerzas por primera vez. Pero esto ha cambiado de un tiempo a esta parte. Sirva como ejemplo la presente edición, en la que solo 'Bulnes' intentará cambiar un guion que parece prestablecido y que condena a los jovencitos.

A finales del siglo XX los potros de tres años aceptaban el desafío con naturalidad, retando a los caballos de edad e incluso batiéndolos con asiduidad. Sin embargo, la tendencia ha cambiado en las tres últimas décadas, con triunfos de caballos cada vez más viejos y con únicamente dos tres años en el palmarés en el presente siglo: 'Fol Parade' (2005) y 'Flanders Flame' (2016).

'Media Storm' ganó el Oro el pasado curso con siete años. Antes, 'Il Decamerone', con seis y siete, y 'The Way of Bonnie' y 'Amazing Red' con seis. Datos que llaman la atención si los comparamos con lo que fue la Copa de Oro hace no tanto tiempo. De hecho, pasaron 15 ediciones hasta que ganó el primer seis años, el polaco 'Dzudo' en 1983. Y no fue hasta 2001 cuando otro seis años, 'Persian Ruler', volvió a lo más alto. 'Young Tiger' abriría una nueva era ganando con ocho en 2009, superado después por 'Sant'Alberto' en 2017, el más veterano vencedor, con nueve años.

Hasta 1992, los potros de tres años ganaron 15 Copas de Oro de 24 disputadas. En los últimos 30 años, desde que 'Madrileño' se impuso en 1995, solo hay dos clásicos laureados. ¿Cuál es el motivo? Christian Delcher hizo la gemela del último Derby con 'Estraunza' y 'El Salor' pero ni los matriculó para el 15 de agosto. «Si te planteas ir, supone no descansar después del Derby. Y como en las preparatorias no puedes correr, porque vas dando peso y las condiciones no se dan, llegas directo a la Copa de Oro sin probar al caballo en la pista. Mucha incertidumbre y con el caballo sin descansar», apunta.

El entrenador madrileño siempre ha tenido muy buena mano con los potros, pero cree que «la Copa de Oro es una carrera para viejos. Es muy dura, con condiciones de clima y pista dura. Es para viejos curtidos».

La realidad es que la carrera cada vez la ganan caballos más veteranos, algo que se debe a que «ha cambiado la manera de entrenar, la manera de seleccionar la cría... No pasa solo en la Copa de Oro, en el Gran Premio de Madrid no corre ni un tres años», señala Delcher. Además, añade que «antes se traían mucho mejores caballos a España. Blasco, Mendoza, Villapadierna... compraban potros de gran calidad. Ahora la competencia en las subastas es enorme y los precios prohibitivos. Los caballos actuales son de tercer nivel».