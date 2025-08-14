Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carreras de caballos

La Copa de Oro, una carrera prohibida para los tres años

'Bulnes', el único clásico que se enfrentará a los viejos mañana, intentará una gesta que no se da desde 2016 cuando venció 'Flanders Flame'

Imanol Arruti

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Para ganar la Copa de Oro no vale con ser el mejor. El circuito vasco exige además unas determinadas cualidades, a lo que hay que ... añadir la dificultad de batir a los caballos extranjeros. Era la prueba del calendario en la que la nueva generación y los viejos medían sus fuerzas por primera vez. Pero esto ha cambiado de un tiempo a esta parte. Sirva como ejemplo la presente edición, en la que solo 'Bulnes' intentará cambiar un guion que parece prestablecido y que condena a los jovencitos.

