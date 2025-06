«Somos la competición de monocascos más importante del mundo»

El donostiarra Agustín Zulueta es una referencia mundial de este deporte y desde 2013 es el director general de las 52 Super Series, «la competición ... de monocascos más importante del mundo». Ingeniero de formación con especialización en composites, Zulueta es profesional de la vela desde 1987 y ha vivido algunos de los momentos más brillantes de la náutica en España, habiendo participado como tripulante en tres ediciones de la Copa América. El fue el director técnico y deportivo del Desafío Español.

– Defina las 52 Super Series.

– Es un circuito de regatas inshore de monocascos, en formato de flota. Se basa en una 'box rule' cuidadosamente gestionada que define dimensiones clave que afectan al rendimiento —superficie vélica, eslora, manga, desplazamiento, calado de quilla, altura y peso del mástil—, pero deja margen suficiente para que diseñadores y equipos desarrollen sus propias ideas. Se la considera la Fórmula 1 de las regatas de monocascos: los equipos pueden diseñar, construir y competir con su propio barco, siempre que respeten las reglas de construcción y potencia. Así, cada barco es distinto, aunque actualmente las embarcaciones son muy similares y navegan casi a la misma velocidad. A diferencia de las regatas con hándicap, en las 52 Super Series gana el primero que cruza la línea de meta. Es competición en tiempo real, sin correcciones posteriores. A los armadores y tripulaciones les encantan las altas velocidades, la excelente relación potencia-peso, la sensación de barco ligero en la caña y la necesidad de buscar pequeñas ventajas para ganar. Es una propuesta única dentro de la vela deportiva.

– Y su función es...

– Mi cargo oficial es el de director general del circuito. Eso engloba las gestiones de dirección de la compañía, gestiones comerciales con las sedes, elección del calendario y gestiones con los patrocinadores. Las 52 Super Series se fundaron en 2012 y enseguida me contrataron. Realizo este trabajo desde mayo de 2013. Mi objetivo es organizar una plataforma de navegación al más alto nivel que resulte divertida para los armadores. Hay un comité de regata, jueces, mucha gente de operaciones, logística, marketing, comunicación...

– ¿Cuál sería la inversión mínima necesaria para poder participar?

– Un equipo, como poco, debe invertir un millón y medio en la compra del barco. Y, a partir de ahí, lo que le cueste la temporada: la tripulación, los vuelos, los hoteles… Nuestra flota y nuestro circuito es un circuito que se caracteriza además por ser de diseño libre y construcción libre. Nuestros barcos y los barcos de la Copa América usan exactamente la misma tecnología.

– Ahora parece que todo lo que no sea ver 'volar' a los barcos...

– Nosotros apostamos por otra vía. Somos el otro circuito más importante del mundo. Usamos la misma tecnología, la fibra de carbono, la construcción y la más alta tecnología. Son dos formas de navegar diferentes. En nuestros barcos, básicamente, hay trece tripulantes y en el de ellos seis. Nuestros barcos tienen más velas diferentes, hay cambios de velas y en sus barcos no. Eso supone más trabajo físico.

– ¿Qué aporta la presencia de un evento de las 52 Super Series a una sede?

– Aporta alrededor de tres millones de euros en ingresos directos. Estamos hablando de trece equipos formados cada uno por entre 25 y 30 miembros, más la organización, mas invitados… Eso son cerca de 500 personas viviendo en la sede durante diez días. También aportamos repercusión mediática internacional, porque el circuito hace un esfuerzo por promocionar no solo el aspecto deportivo, sino también el social y el entorno en el que se celebran las regatas. Y hay un factor que es más difícil de valorar, y es que tripulantes y armadores se convierten en embajadores de las sedes.

– ¿Cómo es la toma de decisiones?

– Intentamos anunciar sedes y calendario al menos con un año de antelación, para facilitar que armadores y tripulaciones se puedan organizar con tiempo. Realizamos un proceso de selección de las sedes durante el invierno, hacia marzo-abril se presentan alternativas a los equipos, y entre junio y agosto se cierran los acuerdos y anunciamos la temporada siguiente.

– ¿Cómo se seleccionan las sedes? Hoy paran en Saint Tropez (Francia), Baiona (Galicia), Cascais (Portugal), Puerto Portals (Mallorca) y Porto Cervo (Italia).

– La selección de las sedes se realiza en base a cuatro criterios: Tienen que ofrecer un buen campo de regatas, cubrir los criterios logísticos (que entremos como flota, buena accesibilidad y comunicaciones), que sea un sitio atractivo para los armadores y que ofrezcan el apoyo financiero necesario.

– ¿Cuántos forman la flota de participantes?

– Ahora mismo tenemos trece barcos (de Hong Kong, Inglatera, Estados Unidos, Sudáfrica, Turquía, Francia, Alemania, Brasil, Italia y Tailandia). No todos compiten en todas las regatas, pero tenemos una media de once o doce barcos, que es una muy buena cifra. Estamos ya en unas cifras de logística ya muy importantes, porque para cada evento movemos del orden de 26 contenedores, 12 barcos y veinte embarcaciones de apoyo. Estamos ya un poco al límite de tamaño. Si fuésemos más, habría que ya reducir bastante el número de sedes a las cuales poder ir. Hay que buscar el equilibrio. Doce barcos en el campo regatas es una medida buena, espectacular, que rinde mucho y sobre todo que son de nueve diferentes nacionalidades. La competición es muy abierta. Todos los barcos pueden ganar regatas. En la última cita hubo siete diferentes ganadores en siete regatas. Estamos muy contentos con la dimensión que ha cogido el circuito.

– ¿Cómo es el formato de competición?

– Cada regata comprende de diez mangas y esas diez mangas se hacen normalmente en cinco días de regata. Cada evento dura ocho días: dos de entrenamiento, una de regata de entrenamiento y luego cinco días de regata de puntos. Y ahora nuestra próxima regata, que es, por cierto, la más importante del año, la Rolex TP52 World Championship en Cascais, desde martes 1. Para nosotros es una carta de presentación muy importante que una firma como Rolex, la de mayor prestigio en el mundo del deporte, esté con nosotros como lo está en el golf o el tenis.

– Por lo que cuenta están dando pasos importantes.

– Este circuito comenzó en 2012 y estamos ya cerca de ser el circuito, yo creo que ya lo somos, el más longevo de la vela internacional, pero no hay que dormirse, hay que seguir evolucionando, hay que seguir avanzando y tener miras en el futuro y poder desarrollar el producto lo mejor posible.

– ¿Y qué pasa por su cabeza?

– Ahora tenemos varios barcos, asiáticos, de Japón, de Tailandia, de Hong Kong y estamos evaluando si en 2027 sería bueno hacer alguna regata por allí. Sería la primera vez que está el circuito en Asia, sería un buen objetivo. Puede ser Asia o Cape Town porque también tenemos un equipo sudafricano. Sería un buen movimiento internacional para 2027.

– ¿Se han planteado visitar algún Emirato? Parece que el dinero solo está allí en el deporte.

– La primera prioridad es el campo regatas y no son los mejores. Además los meses que se pueden visitar al año no son tampoco los más atractivos. Nuestro objetivo a final de año no es tener más ingresos, sino tener el circuito en el nivel que queremos y en la alta competición. Y por eso seleccionamos bien las sedes y los sitios donde vamos. Lo que queremos es tener un buen espectáculo, un buen campo regatas, una buena organización y que nuestros regatistas compitan al más alto nivel. Seguimos pensando, seguimos evolucionando y tenemos muchas ideas en el futuro. Nos vamos adaptando también a los armadores y a los equipos que tenemos. Les hacemos participar mucho de las decisiones empresariales de los sitios y eso es lo que hace pues que seamos atractivos.

– ¿Para cuándo un equipo español?

– Tenemos muchos tripulantes españoles en equipos extranjeros pero no tenemos equipos españoles. Seguimos navegando muchas regatas en España y a ver si en el futuro tenemos suerte y algún armador español se decide a tener un equipo en esta competición. Ha quedado claro que España es un referente en organización de eventos náuticos. No cabe duda de que contamos con muchos kilómetros de costa, con muy buenas marinas, grandes profesionales…