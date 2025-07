La cita de todos los veranos con el hipódromo donostiarra

Imanol Arruti Domingo, 6 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Un 2 de julio de 1916 Alfonso XIII inauguró un hipódromo que un siglo después se ha convertido en uno de los símbolos del verano donostiarra. El recinto, que transformó su aspecto en 1970 como se recordaba esta misma semana en 'La Calle de la Memoria' de nuestro compañero Mikel Gurpegi, luce hoy un aspecto añejo, flirteando entre la decadencia y la nostalgia. Ávido de reformas, aborda desde hoy (17.30 horas) su clásico calendario estival con la necesidad de presentar el próximo año una imagen más moderna y renovada.

Como viene siendo habitual, la Sociedad Kresala llenará de color sus rincones, vestidos como en la Belle Epoque donostiarra en la que nació el hipódromo. Los tiempos cambian, también en lo deportivo, y lo que no hace demasiado era una carrera de referencia para los dos años que debutaban, hoy se ha convertido en una lúgubre puesta en escena. Tras dos retiradas, solo dos potros tomarán parte en la primera reunión, en una imagen triste que no solo compete al hipódromo de Donostia sino al turf español en general.

Los motivos que están detrás de esta realidad son varios. La desaparición de la Santander Cup, que había traído un impulso extra a la adquisición de potros, es una de ellas. La crisis que atraviesa la cría nacional es otro de los motivos que se esconde detrás de la escasez de potros, ante la cual, no se ha modificado un calendario que exigía cambios para adecuarse a la realidad de la cabaña. Se ha visto en Madrid, con lotes raquíticos, y a la primera de cambio el golpe ha sido para San Sebastián.

Al margen de esa primera carrera, el programa de hoy será entretenido, con una prueba de amazonas y gentlemen que ofrecerá un interesante duelo entre dos buenos caballos como 'Syrakus' y 'Pamplona'. A la espera de las preparatorias que comenzarán la próxima semana, este envite bien podría considerarse una prueba para ambos de cara a poder opositar a mayores objetivos. No se esperan sorpresas en la tercera, una prueba reservada a los potros de tres años que no hayan inaugurado su casillero de triunfos. Mostrando, que de no haber sido molestado en su anterior salida bien pudo estrenarse, parece tener una ocasión pintiparada para salir de perdedor.

Los caballos portugueses, ya estabulados en Donostia para abordar la temporada estival, serán seguro protagonistas a lo largo del mitin, también esta tarde. Además de 'Mostrando', 'Nathan', 'Dancing Ahead' o 'Guerreira' prometen dar guerra en los hándicaps que completan el programa. En esas dos últimas carreras del día también serán referencias los caballos de Jesús López. Estabulados desde el pasado martes en Donostia, pretenden emular una campaña 2024 que fue espectacular para la cuadra del preparador madrileño.