El Ampo Ordizia debuta con victoria
Los de Suso Romero se imponen en Altamira frente a La Vila por un resultado de 27-16
Iñigo Olasagasti
Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:44
El nuevo Ampo Ordizia de Suso Romero ha comenzado la temporada 2025-26 con una victoria prometedora por 27-16 frente a La Vila, en ... un encuentro disputado en Altamira que ha servido como carta de presentación para un proyecto renovado. El conjunto de Goierri ha mostrado personalidad, solidez defensiva y una buena lectura táctica para asegurar los primeros puntos del campeonato.
El arranque del partido ha reflejado las intenciones del equipo local: presión alta, intensidad en el contacto y un plan claro de juego. En los primeros treinta minutos, Ordizia ha dominado territorialmente y ha capitalizado sus oportunidades para ponerse 13-6 arriba en el marcador. Con un pack fuerte en las formaciones fijas y backs comprometidos en defensa, los de Romero han marcado el ritmo del encuentro.
La Vila, sin embargo, ha respondido con oficio y ha logrado reducir diferencias antes del descanso, al que se ha llegado con un ajustado 13-9 que dejaba todo abierto para el segundo tiempo. Ha sido entonces cuando ha emergido la madurez competitiva de un Ordizia que ha sabido gestionar mejor los momentos clave del partido.
En los minutos finales, La Vila ha buscado acortar distancias con más ímpetu que claridad, pero se ha topado con una defensa sólida y bien organizada. Ordizia ha sellado el triunfo estirando la diferencia a nueve puntos.
