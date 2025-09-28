Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un momento del encuentro. Morquecho

El Ampo Ordizia debuta con victoria

Los de Suso Romero se imponen en Altamira frente a La Vila por un resultado de 27-16

Iñigo Olasagasti

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:44

El nuevo Ampo Ordizia de Suso Romero ha comenzado la temporada 2025-26 con una victoria prometedora por 27-16 frente a La Vila, en ... un encuentro disputado en Altamira que ha servido como carta de presentación para un proyecto renovado. El conjunto de Goierri ha mostrado personalidad, solidez defensiva y una buena lectura táctica para asegurar los primeros puntos del campeonato.

