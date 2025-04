Surf: Nadia Erostarbe: «Si me clasifico para los Juegos Olímpicos, voy a por medalla»

Solo hay una manera de que los sueños se hagan realidad: perseguirlos. Y en esas está Nadia Erostarbe (Zarautz, 2000), quien con su inseparable ... tabla de surf buscará a finales de este mes una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio en el Mundial que se celebra en El Salvador. «Ando con muchas ganas, estoy ilusionada», confiesa a este periódico en uno de los ratos libres que tiene entre el agua y los estudios. Ha brillado como pocas en las categorías inferiores, y ahora quiere hacerlo con las grandes estrellas del surf.

– ¿Está ya pensando en El Salvador?

– Se podría decir que sí, aunque el campeonato no arranca hasta el día 29, y terminará el 6 de junio.

– ¿Cuál es su hoja de ruta?

– Ahora he estado unos días en Cantabria, pero ya estoy en Zarautz, en casa. A El Salvador iremos el día 25. Antes volaremos a Portugal, porque tenemos un torneo del 18 al 23 de este mes.

– A tierras lusas imagino que irá a calentar, ¿no?

– Si le soy sincera hace unas semanas tenía dudas de si debía ir o no, porque igual lo terminaba cansada. Al final decidí que podía venirme bien como calentamiento. Voy a ir sin presión, a disfrutar del surf.

– En El Salvador se va a jugar una plaza para los Juegos con algunas de las mejores surfistas del mundo. ¿Hay presión?

– Lo único en lo que pienso es en que estoy muy ilusionada. Hemos estado recientemente un mes entrenando allí, y tengo muchas ganas de volver para competir. Al principio me costó adaptarme, pero luego ya me hice a la ola y a las tablas que más me gustaban. Me veo con muchas opciones de poder clasificarme.

– Se le nota con confianza.

– Insisto, creo de verdad que tengo opciones serias de lograr el billete para Tokio. No sé cuántas mujeres participan. ¿Más de 200 tal vez? Muchas, en todo caso. Hay siete plazas en juego. La criba va a ser brutal, hay que hacer un Mundial buenísimo, aunque puedo decir que en los dos últimos me ha ido bastante bien. Viendo cómo va a ser este, y teniendo en cuenta que ya hay surfistas clasificadas..., tengo opciones.

– ¿Quiénes formaron esa expedición a tierras salvadoreñas?

– Aritz Aranburu, Gony Zubizarreta, Garazi Sánchez, Ariane Ochoa, Jonathan González, Andy Criere y Leticia Canales. Bueno, y yo, que llegué allí 10 días antes.

– Debe ser increíble eso de tener a un paisano y referente como Aritz Aranburu cerca.

– Sí. Yo intento aprender de todo lo que él me suele decir, y me gusta imitarle en muchas cosas, porque es el mejor referente que podemos tener a todos los niveles. En Portugal, por ejemplo, me ayudó mucho en un campeonato que tuvimos, y en El Salvador también me ha ayudado. Me apoyo en él para preguntarle cosas de vez en cuando.

– ¿Hay trabajo técnico en el surf? ¿Deben estudiar o mirar informes?

– Sí, no todo es surfear. Hay que saber cómo va cada ola. En El Salvador, por ejemplo, va a haber dos picos: uno principal' y otro secundario para las repescas, que son igual de importantes. Pensábamos que el principal iba a ser de derechas, pero al final va a ser de izquierdas... Lo mejor que hemos podido hacer es ir allí a entrenar, porque en ningún lado te vas a encontrar las mismas condiciones. La verdad es que pensaba que serían olas más pequeñas y con menos fuerza, nos hemos llevado todos muchas sorpresas. El tema con la ola es que tienes que saber verla desde fuera, aprender a leerla.

– Y para eso están sus entrenadores en la selección, Pablo Solar e Ibon Amatriain.

– Sí. Ibon es el más calladito, pero cada cosa que dice ayuda mucho, sabe mucho de técnica. Pablo, en cambio, te da la estrategia para las mangas. Estoy muy a gusto con ellos.

– El surf se estrena, por fin, en una cita olímpica. Tiene la posibilidad de hacer historia...

– Sí, reconozco que es algo emocionante. Sería como un sueño poder conseguir la clasificación. En 2024 también estaría genial, eh, pero nos hace mucha ilusión la oportunidad que tenemos ahora, y queremos hacer historia.

– Algo más debe haber en su horizonte, más allá de el Mundial y los JJ OO.

– Sí, claro. En el surf, uno de mis grandes objetivos es llegar al circuito más grande de la WSL, el Championship Tour, donde surfean las mejores del mundo. Volviendo a los Juegos, tengo claro que si llego voy a pelear al máximo por ganar una medalla.

– ¿Visualiza todo eso? ¿Se imagina consiguiéndolo?

– Por supuesto, es fundamental. Si no te lo crees tú misma, va a ser muy complicado llegar ahí. A mí muchas veces me cuesta creerme que soy buena, son las clásicas subidas y bajadas de autoestima. Yo creo que puedo estar ahí, en el CT. Ahora no sé, pero en un par de años sí, lo creo.

– Con todo lo que ha ganado, ¿duda de sí misma?

– En estos momentos estoy trabajando con una psicóloga deportiva y me está ayudando mucho. Hace unos meses andaba con dudas... y ahora puedo decir que estoy mejorando mucho mentalmente. Cuando entras al agua, si tu cabeza se lo cree, normalmente las cosas salen bien.

– Y encima de surfear como los ángeles, estudia.

– Sí, una FP de Agricultura. Estoy contenta, me gusta. En el futuro estoy pensando hacer una carrera, pero aún no lo tengo nada claro. Ya veremos...