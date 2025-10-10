Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Barcello esconde el balón en un ataque con el Obradoiro. S. Alonso

El revólver cargado para frenar al cowboy

Gipuzkoa Basket busca hoy en casa su primera victoria de la temporada ante el Obradoiro de Alex Barcello, que tampoco sabe lo que es ganar hasta el momento

Raúl Melero

Raúl Melero

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:39

Nadie sabe lo que hubiera pasado aquel 31 de mayo de 2024 en El Plantío burgalés. A Alex Barcello se le escapó un balón con ... tres abajo y segundos por jugarse y ahí acabó un cuento que llevaba escribiendo el GBC ocho meses. No había fuerzas ni para saludar y felicitar al rival, el Tizona, que se coló en la final four de ascenso a la ACB. El balón en la mano del cowboy y su mirada en el aro solo podía significar una cosa, que había opción al empate, pero la épica se esfumó de entre sus dedos.

