Un reto importante para Gipuzkoa Basket

Vuelve la liga después del parón por la disputa de partidos internacionales y lo hace con un visitante de postín en el Amenabar Arena. Inveready ... Gipuzkoa Basket recibe al Alicante, el que hoy es uno de los tres rivales más en forma de la liga con un balance positivo de cinco victorias consecutivas. Solo el imbatido Coruña (8 de 8) y el Obradoiro, con siete triunfos seguidos, están más entonados en este momento.

Para Gipuzkoa Basket supone volver a casa después de espantar fantasmas con la victoria lograda en Fuenlabrada. Ganar fuera después de tres derrotas supuso un soplo de aire fresco y la confirmación de que el equipo tiene mimbres como para competir con garantías en la categoría.

Hoy el examen es de órdago. Si se echa mano de las estadísticas, el Alicante es un firme candidato al ascenso. «Se ha ganado el derecho a serlo», resumió ayer el entrenador Sergio García. Es el equipo con mejor valoración media (102,1), sustentado en su poder anotador:es el segundo de la liga que más puntos mete por partido (90,4), acreditando un 41,3% de acierto desde el triple (también es el segundo de la liga en este apartado tras el Zamora, con 42,2%) y es el mejor en el tiro libre con una efectividad de 82,4%. La fluidez que tiene en el juego, lo fácil que mueve el balón para encontrar al tirador mejor posicionado, lo acreditan las 19 asistencias que suma en cada partido. Rubén Perelló, un técnico con una dilatada experiencia en la categoría, salvó al equipo de no bajar en la pasada temporada y ahora ha dado con la tecla. Ojo con el base Michael Torres, al escolta Walker y el pívot Larsen.

Pero en el baloncesto no todo son números; hay otros intangibles que también ganan partidos y a ellos se agarra Inveready Gipuzkoa Basket. Su entrenador se ha quedado con una rotación corta al haber salido en los últimos días Lance Terry e Ignacio Rosa y no haberse firmado todavía el americano que aporte los puntos que han volado, pero prefiere ver la botella medio llena: «Es un reto importante. Tendremos opciones si lo hacemos bien defensivamente y ofensivamente».

Aitor Zubizarreta es duda hasta última hora por problemas físicos.