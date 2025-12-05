Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores de Inveready Gipuzkoa Basket al acabar un partido. Iván Montero
GBC - Alicante (20.30 horas)

Un reto importante para Gipuzkoa Basket

Recibe al Alicante, uno de los equipos más en forma, al que el técnico Sergio García cree que se le puede ganar siempre que sus jugadores lo borden en defensa y ataque

Álvaro Vicente

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:41

Vuelve la liga después del parón por la disputa de partidos internacionales y lo hace con un visitante de postín en el Amenabar Arena. Inveready ... Gipuzkoa Basket recibe al Alicante, el que hoy es uno de los tres rivales más en forma de la liga con un balance positivo de cinco victorias consecutivas. Solo el imbatido Coruña (8 de 8) y el Obradoiro, con siete triunfos seguidos, están más entonados en este momento.

