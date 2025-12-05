Mads Stürup atiende desde Dinamarca la llamada de este periódico donde se está recuperando de la lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha que ... se produjo con su selección antes de comenzar la pretemporada. A pesar caer lesionado, GBC optó por ofrecerle la renovación algo que «agradece inmensamente» y le da fuerza «para trabajar y volver cuanto antes». Stürup radiografía a su compañero en la selección Kevin Larsen, que hoy visita el Amenabar Arena con el Alicante.

– ¿En qué punto se encuentra de su recuperación?

– Cumplo tres meses desde la operación y ya hago una vida más normal pese a que todavía camino con muletas. Estoy bien.

– ¿Había tenido alguna lesión de este tipo?

– Nunca. El año pasado se me salió el hombro en un partido en Sevilla y fue la primera vez en mi carrera que me perdí un partido por lesión. Ahora lo llevo bien. Tengo mi rutina con el físio de la selección y estoy hablando siempre con el club que también sigue mi recuperación de cerca. Además estoy en Dinamarca con mi familia a los que no suele ver en estos meses.

– Se suele decir que en estos casos no hay que correr, no hay que poner una fecha de regreso, primas las sensaciones.

– Sí, sí, cien por cien. Voy viendo los pasos pequeños todo el rato: a ver si puedo subir escaleras, a ver si puedo hacer este ejercicio que la semana pasada no podía hacer... No miro a largo plazo. Estoy contento por las cosas que puedo hacer. Un golpe así no lo he tenido nunca y pasan muchas cosas por la cabeza. Solo puedo estar agradecido por la gente que me ha apoyado, los que estaban ahí dispuestos para ayudarme desde el primer día, y también por el club por cómo se han aportado conmigo. Hablamos más o menos una vez a la semana y luego hablo con los compañeros de cómo va el equipo y voy viendo los partidos.

– ¿Y cómo lo está viendo?

– El calendario ha sido muy duro. Estuve una semana en San Sebastián hace ahora tres semanas y vi al equipo entrenar muy bien. Me gusta cómo entrenan, me gusta que siguen peleando y confío en que puede acabar muy bien el año.

– Hable de Kevin Larsen, visitante hoy con el Alicante y compañero de selección.

– He estado con él esta semana y le he dicho que no se presente al partido (ríe). Viene de hacer más de 40 de valoración contra Cantabria. Este año ha dado un paso adelante. Es espectacular

– Da la impresión de ser muy completo porque castiga tanto por dentro como por fuera.

– Es muy completo, muy dominante. El equipo crece con él. Salvando las distancias es un 'mini Jokic' de la Liga. Hace muchas cosas bien en el campo.

– ¿Ya le ha dicho a los pívots cómo defenderle?

– No hace falta. Los tres interiores (Ngom, Nicolau y Korsantia) pueden defenderle bien. Eso sí, con un jugador tan dominante no se puede reducir todo a un solo defensor, es más trabajo de todo el equipo. Larsen dificulta la recepción del balón y es difícil atacarle, pero estoy seguro de que los nuestros están trazando un plan para defenderle bien. Tenemos buenos pivots.