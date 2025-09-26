Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la N-I en Legorreta por una colisión múltiple en dirección Vitoria
Sergio Busquets jugando con la Selección Española en Qatar EP

Sergio Busquets anuncia su retirada

A finales de año, el futbolista se despedirá del fútbol profesional, una situación sobre la que se siente «muy efliz y orgulloso»

C. P. S.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:55

El español Sergio Busquets pondrá punto y final a su carrera como futbolista profesional a finales de este año, cuando concluya la actual temporada de la MLS con el Inter de Miami, según ha anunciado en vídeo que ha publicado en sus redes sociales. «Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego», ha afirmado el futbolista.

Busquets ha asegurado también que deja el fútbol profesional «muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido». «Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé», ha añadido.

Llegó al primer equipo del Fútbol Club Barcelona durante la temporada 2008-09, cuando tenía 20 años, de la mano del entonces entrenador blaugrana Josep Guardiola. Fue clave en el que es considerado como el mejor Barça de la historia junto a otros jugadores como Lionel Messi, Xavi Hernández o Andrés Iniesta. De hecho, en su anuncio, Busquets ha aludido al que fue su equipo durante mucho tiempo. Quince temporadas en total, un tiempo en el que se convirtió en el jugador que más partidos oficiales ha disputado con el Barça, solo por detrás de Messi y Xavi.

«Gracias al Fútbol Club Barcelona, el club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos unicos en el Camp Nou que jamás olvidaré», ha dicho. A sus espaldas, carga con 3 Copas de Europa, 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  5. 5

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  6. 6 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  7. 7

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  8. 8 Una vecina de Irun denuncia falta de atención sanitaria a su hijo de 3 años en urgencias: «No atendemos niños»
  9. 9 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sergio Busquets anuncia su retirada

Sergio Busquets anuncia su retirada