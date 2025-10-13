La selección española comunica cómo viajara hasta Valladolid para evitar polémicas: no son ni 200 kilómetros El equipo se trasladará hasta la ciudad castellanoleonesa por carretera, a diferencia de algunos equipos como el Real Madrid que opta por el avión

A. A. Lunes, 13 de octubre 2025, 15:32 Comenta Compartir

La selección española de fútbol disputa mañana martes el segundo de los partidos de este parón internacional. Será ante Bulgaria (20.45 horas) en el estadio José Zorrilla de Valladolid, en otro de los duelos correspondientes a la fase clasificatoria para el Mundial 2026. Este lunes los jugadores de Luis de la Fuente han entrenado en la ciudad deportiva de Las Rozas antes de desplazarse después de comer hasta la ciudad castellanomanchega.

Un viaje que suele tener miga, ya que se encuentra a esa distancia en la que algunos equipos optan por desplazarse por carretera y otros, levantando cierta polémica, prefieren nuevamente utilizar el avión por la comodidad que supone. De Las Rozas al estadio del Valladolid -donde Luis de la Fuente y Robin Le Normand comparecerán en rueda de prensa- apenas hay 200 kilómetros de distancia por carretera, por lo que el equipo de comunicación de 'La Roja' ha especificado claramente en su comunicación cómo se van a desplazar.

«Los internacionales se desplazarán esta tarde por carretera a Valladolid», destaca la información remitida por la selección, de forma que el equipo viajará en autobús en un trayecto que rondará las dos horas como máximo. Una decisión muy diferente a la que suele adoptar, por ejemplo, el Real Madrid, que en las últimas ocasiones ha optado por viajar en avión para completar ese trayecto en apenas 25 minutos. Eso sí, la huella de contaminación que se deja uno u otro medio de transporte para realizar ese desplazamiento es sustancialmente diferente.

Así las cosas los internacionales de Luis de la Fuente, entre ellos los realistas Mikel Oyarzabal y Álex Remiro, se desplazarán hasta Valladolid en autobús para la disputa de este duelo. Y es previsible que mañana tras finalizar el mismo los realistas también tomen la carretera (en un viaje de unas tres horas y media) para descansar ya en San Sebastián.

Temas

Selección española de fútbol