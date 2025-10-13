Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ferran chuta un penalti en el encuentro contra Georgia. EP

Ferran Torres abandona la concentración española por unas molestias

Otro jugador más del Barça se lesiona bajo las órdenes de Luis de la Fuente

C.P.S.

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:44

Comenta

Ferran Torres abandonó este lunes la concentración de la selección española, después de acabar el encuentro contra Georgia con molestias musculares. Las pruebas realizadas al atacante del Barça reflejan una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada. Ferran, que no tuvo su mejor encuentro el pasado sábado y falló un penalti, no estará convocado para el encuentro contra Bulgaria para así preservar el estado físico del futbolista. Esta baja se suma a las de Lamine Yamal y Dani Olmo, quienes también acudieron a la concentración y se marcharon antes de tiempo.

La mala suerte se ceba con Hansi Flick y este nuevo percance reabre el debate de la sobrecarga de partidos, en la que los entrenadores prefieren que sus jugadores arriesguen lo menos posible con sus respectivos países. De momento, no parece que el seleccionador español vaya a convocar a un nuevo futbolista para sustituir al jugador lesionado. Esto abre la posibilidad de que tengan más minutos algunos atacantes que suelen tener menos protagonismo.

