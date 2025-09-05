Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Morata, triste tras colgarse la plata en la pasada Liga de Naciones. Reuters
Análisis

España, muchas certezas y el interrogante de Morata

La presencia casi testimonial del delantero del Como es lo único que chirría en el combinado de Luis de la Fuente, que exige más para encarrilar en Turquía el pase al Mundial

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:00

El discurso crítico, exigente y ambicioso de Luis de la Fuente tras la victoria de España en Bulgaria invita a ser incluso más optimistas ... con la mirada puesta en ese Mundial 2026 que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá y en el que La Roja aspira a conseguir su segunda estrella. Todo salió a pedir de boca en Sofía, con triunfo cómodo, brillo en la primera parte, los regresos de Dani Carvajal y Rodri Hernández, el estreno goleador de Cucurella, el debut de Jesús Rodríguez y la ausencia de lesiones, pero el seleccionador quiere más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  4. 4 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  5. 5 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  6. 6 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8

    Las sorpresas son cosas del pasado
  9. 9 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  10. 10 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco España, muchas certezas y el interrogante de Morata

España, muchas certezas y el interrogante de Morata